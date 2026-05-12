【ユニクロコラボ】きれいめシルエットと素材感が高見え！大人に最適「新作リネンパンツ」着用レビュー
【ユニクロコラボ】大人にこそおすすめ「きれいめ＆高見え」ワイドパンツユニクロの2026年春夏コレクションの中から、ファッションライターが購入した「大人世代こそ、はいてほしい1本」と思った、いちおしのパンツを詳しくご紹介します。
クリーンなルックス＆楽なはき心地がうれしいコラボパンツ
「リネンブレンドストレートパンツ」（税込4990円）は、はき心地、素材、シルエットと、大人の女性にうれしいポイントがしっかり押さえられているパンツ。今シーズンのラインアップを見たときに、まず手に入れたいと思ったパンツです。
写真のタグが示している通り、こちらは「ユニクロ」と「コントワー・デ・コトニエ」とのコラボアイテム。シンプルな中にもフレンチシックなテイストが感じられ、大人の女性のデイリーコーデにいちおしのコラボです。
フロント部分は、写真のようにボタン＆ファスナーですっきりとしたつくりになっています。
ウエストの後ろ部分はゴム製になっていて、楽ちんにはけるのがうれしいポイント。
蒸し暑い季節も快適なリネンブレンド素材が「買い！」
購入の決め手になったのは、アイテム名にもある「リネンブレンド素材」。リネン50％、コットン50％の構成で天然素材を使用しているため、通気性が高いうえに肌触りも気持ちがよく、梅雨から猛暑までの蒸し暑い季節にも涼しく快適にはけそうだなと思いました。
リネン素材が多く使われていると天然素材ゆえの目の粗さで、ものによっては透けてしまうこともあるのですが、こちらは指をかざしてみても透けず、安心です。また、とても軽い生地なので、ストレスなくはけるのも高ポイントです。
太めのまま、“すとん”ときれいに落ちる絶妙シルエット
形は、裾に向かって広がらず、程よい太さをキープしたまま下にすとんと落ちるワイドストレート。このシルエットが本当に絶妙で、お仕事コーデやきちんとした場にはいていけそうな上品さがあります。
サイドから見てみても、気になるヒップまわりや足の付け根まわりには十分にゆとりがあるため、ラインを拾わない形が本当に優秀。
少し赤みを帯びたようなブラウンの色味も、抜け感があって春夏らしい着こなしにぴったり。こちらの着こなしではライトブルーのリブニットを合わせて、清涼感のある配色にまとめています。涼しい素材をきれい見えするシルエットに仕上げた、いちおしの1本です。
人気のアイテムのため、サイズによってはオンラインで「在庫なし」になっていることもあるようです。気になった方は、取り扱い店舗や再入荷情報など、チェックしてみてください。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)