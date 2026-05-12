受注期間：5月14日18時～6月7日23時59分 【仮面ライダーアギト 25周年記念 ぐい呑み（桐箱入り）】 8月末ごろ 発送予定 価格：13,200円 【仮面ライダーアギト 25周年記念 有田焼豆皿（3種）】 8月末ごろ 発送予定 価格：各2,310円 【仮面ライダーアギト 25周年記念 ランチョンマット】 8月末ごろ 発送予定 価格：3,850円 【仮面ライダーアギト コンプリートセット】 8月末ごろ 発送予定 価格：23,980円

CAMPFIREは、「仮面ライダーアギト 25周年記念 ぐい呑み（桐箱入り）」を8月ごろに発売する。5月14日18時より受注開始を予定しており、受注期間は6月7日23時59分まで。価格は13,200円。

本製品は、特撮「仮面ライダーアギト」の25周年を記念し、仮面ライダーアギトの印象的なマスクをモチーフに、国内の熟練職人が伝統的な「鋳造」技術を駆使して、純度100%の錫で立体的に再現したぐい呑みとなっている。

「目覚めろ、その魂。」のキャッチコピーに重ね、25年の記憶と進化を一杯に込めた本商品は、酒器としての機能性と高いコレクション性を兼ね備えており、錫は熱伝導率が高く、お酒をまろやかにすると言われる素材なため、飲むたびに深まる味わいとともに、仮面ライダーアギトと過ごした時間が静かに蘇るほか、重厚感のある造形はインテリアやペーパーウェイトとしても存在感を放ち、飾ることでその価値がより際立つ商品となっている。

またぐい呑み以外にも、伝統工芸「有田焼」で仕立てた豆皿「仮面ライダーアギト 25周年記念 有田焼豆皿」のほか、仮面ライダーアギトのマークやモチーフをデザインした総柄のランチョンマット「仮面ライダーアギト 25周年記念 ランチョンマット」も8月ごろに発売を予定しているほか、「ぐい呑み」「有田焼豆皿（3種）」「ランチョンマット」をセットにした「仮面ライダーアギト コンプリートセット」も発売する。

「仮面ライダーアギト 25周年記念 ぐい呑み（桐箱入り）」

「仮面ライダーアギト 25周年記念 有田焼豆皿」

「仮面ライダーアギト 25周年記念 ランチョンマット」

「仮面ライダーアギト コンプリートセット」

サイズぐい呑み本体：高さ100mm × 幅60mm × 奥行き40mm桐箱：高さ65mm × 幅135mm × 奥行き95mm 素材：錫 100%種類：3種 サイズ：直径 約110mmサイズ：450mm × 350mm 素材：ポリエステル 100%セット内容ぐい呑み（桐箱入り）有田焼豆皿 3種ランチョンマット＜コンプリートセット限定特典＞コースター（直径 約100mm）

(C)石森プロ・東映

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