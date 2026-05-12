Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÎÇ¨¤ì¹õÈ±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¡ÖAIÄ¶¤¨¤Æ¤ëÈþ¤·¤µ¡×¤ÈÏÃÂê¡ª¹á¤êÉº¤¦¤è¤¦¤Ê±ð¤ä¤«¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¥¨¥°¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¡ÚÆ°²è¡õ¼Ì¿¿¡Û①¥¹¥¥º¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¡ÈÎä¤¿¤¯±ð¤á¤¯¡É¿§µ¤¡ØGQ KOREA¡Ù¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥àー¥Óー¡¡②¥é¥¹¥È¤ÎÉ½¾ð¤Ë»×¤ï¤º¥É¥¥ê¡ÖChk Chk Boom¡×¡ßSAUVAGE ③④Èþ¤·¤µºÝÎ©¤Ä¥°¥é¥Ó¥¢ ⑤～⑦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥Ðー
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎHyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥Ðー¤ò¾þ¤ë¡ØGQ KOREA¡Ù6·î¹æ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¡£Ä¹¤¤¹õÈ±¤¬ºÝÎ©¤ÄÍÅ±ð¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬Êü¤Ä¡ÈÎä¤¿¤¯±ð¤á¤¯¡É¿§µ¤
Æ°²è¤Ï¡¢¾²¤Ë²£¤¿¤ï¤ê¡¢¤»¤Ä¤Ê¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë²£´é¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£Ç¨¤ì´¶¤Î¤¢¤ë¹õÈ±¤¬¡¢Èþ¤·¤¤¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ò¤è¤ê¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
¼ê¤Ë¤·¤¿Dior¡Ê¥Ç¥£¥ªー¥ë¡Ë¤Î¥á¥ó¥º¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡ÖSAUVAGE¡Ê¥½¥ô¥¡ー¥¸¥å¡Ë¡×¤Î¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤Ø±ð¤ä¤«¤Ê»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥®¥¿ー¤ò¼ê¤Ë¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤à¾¯¤·¥ä¥ó¥Á¥ã¤ÊÉ½¾ð¤ä¡¢¤Þ¤ë¤ÇÍÙ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤â¡£
¤É¤³¤«ÀÅ¤«¤ÇÎä¤¿¤¤¶õµ¤´¶¤¬Éº¤¦¶õ´Ö¤ÎÃæ¡¢ÎÏ¶¯¤¤¿§µ¤¤È±Ô¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Stray Kids¤Î¡ÖChk Chk Boom¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖSAUVAGE¡×¤ò¿¶¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¥¨¥°¤¤¡×¡Ö²èÌÌ±Û¤·¤Ë¤¤¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¡×¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¤¹¤®¤ë¡×¡ÖAIÄ¶¤¨¤Æ¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤ÎÃæ¤Ë¾¯Ç¯¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ½¾ð¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¤Þ¤¿ÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£