「めっちゃショック」ステーキガスト、「ステーキ食べ放題」5月29日に終了。約2年半の歴史に幕を下ろす
ステーキガスト公式X（旧Twitter）は5月11日に投稿を更新。「ステーキ食べ放題」を29日をもって終了することを発表しました。
【画像】ステーキガストの終了告知
「皆様と一緒に育ててきたこのイベントは、ステーキガストにとってもかけがえのない宝物です」と感謝の言葉をつづり、最終回は「感謝の気持ちを込めて一枚一枚丁寧に焼き上げます」と告知しました。
コメントでは、「残念なニュースです」「一回は行ってみたかったなぁ」「めっちゃショックです」「カットステーキ安くて美味しくて大好きでした！ありがとうございました」「たくさんお世話になってたのに…」「なんやて！！！？」と、サービス終了を惜しむ声が多く寄せられています。
【画像】ステーキガストの終了告知
「一回は行ってみたかったなぁ」同アカウントは「ステーキガストより、皆さまへ大切なお知らせです」とつづり、告知画像を1枚載せています。「ステーキ食べ放題」は約2年半にわたって開催され、累計17万食を提供してきましたが、29日の開催をもって終了することが発表されました。
コメントでは、「残念なニュースです」「一回は行ってみたかったなぁ」「めっちゃショックです」「カットステーキ安くて美味しくて大好きでした！ありがとうございました」「たくさんお世話になってたのに…」「なんやて！！！？」と、サービス終了を惜しむ声が多く寄せられています。