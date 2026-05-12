ステーキガスト公式Xは5月11日に投稿を更新。「ステーキ食べ放題」を5月29日をもって終了することを発表し、ファンからは悲しみの声が続出しています。（サムネイル画像出典：PIXTA）

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ステーキガスト公式X（旧Twitter）は5月11日に投稿を更新。「ステーキ食べ放題」を29日をもって終了することを発表しました。

【画像】ステーキガストの終了告知

「一回は行ってみたかったなぁ」

同アカウントは「ステーキガストより、皆さまへ大切なお知らせです」とつづり、告知画像を1枚載せています。「ステーキ食べ放題」は約2年半にわたって開催され、累計17万食を提供してきましたが、29日の開催をもって終了することが発表されました。

「皆様と一緒に育ててきたこのイベントは、ステーキガストにとってもかけがえのない宝物です」と感謝の言葉をつづり、最終回は「感謝の気持ちを込めて一枚一枚丁寧に焼き上げます」と告知しました。

コメントでは、「残念なニュースです」「一回は行ってみたかったなぁ」「めっちゃショックです」「カットステーキ安くて美味しくて大好きでした！ありがとうございました」「たくさんお世話になってたのに…」「なんやて！！！？」と、サービス終了を惜しむ声が多く寄せられています。

クーポン配布中

9日の投稿では27日まで使える期間限定のクーポンを配布している同アカウント。「期間中何度でも使える」とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:All About ニュース編集部)