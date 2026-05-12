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YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【iFi audio xDSD Gryphon】レビュー｜ポケットサイズのHifiオーディオシステム」と題した動画を公開した。英国のオーディオメーカーであるiFi audioのポータブルDACアンプ「xDSD Gryphon」を長期使用した視点から、そのパワフルなサウンドと多彩な機能をレビューしている。



鍋ログは、インピーダンスの高いイヤホンをしっかりと鳴らせるアンプを求め、同製品を購入。実際に使用して良かった点として、まず「iFi audioらしいパワフルな美音系サウンド」を挙げた。音場の広さと音の輪郭の明瞭さが秀逸であり、「全ての音域が立つ非常に心地よいサウンド」と絶賛している。



また、多彩な入出力端子を備えている点や、スマートフォンと同等の約215gという軽さで「コンパクトに携帯できる」点も高く評価。さらに、金属製のボディがもたらす高級感のある質感に加え、3種類のデジタルフィルターや低域をブーストする「xBASS」、音場を広げる「xSpace」機能などを組み合わせ、手軽に音の微調整が可能であることも推しポイントとして紹介した。



一方で、気になる点についても率直に言及している。高感度なイヤホンをBluetoothおよびバランス接続で使用した際、「若干『サー』というホワイトノイズが発生します」と指摘。また、連続再生時間が8時間であるのに対し、充電には6～12時間かかるため、「燃費が良いとは言えない」と語り、毎日バッテリーの充電が必要になる点を挙げた。



総括として、「据え置き級のパワフルなサウンドをポケットに入れて持ち運べるのはとても便利」と評価。店舗でイヤホンやヘッドホンを試聴する際にも持参できる汎用性の高さを強調し、あらゆるシーンで高音質を楽しみたいオーディオファンにとって、頼りになる一台であることを提示して動画を締めくくった。