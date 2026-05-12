前回先発した3日は6回3失点で敗戦投手

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間12日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手が11日（日本時間12日）、本拠地で行われるジャイアンツ戦に先発する。デーブ・ロバーツ監督は「ロウキはいい状態にいる。メンタル的にも、感情的な面でも、肉体的にもいい状態」と今季2勝目を期待した。

指揮官は「メカニック（投球）の面でもね。改良されたスプリットを投げ始めてから2、3先発したと思うけど、彼ら（ジャイアンツ）はまだ見ていない」と“宝刀”の精度向上にも太鼓判を押した。

佐々木はここまで6試合に登板して1勝3敗、防御率5.97。前回先発した2日（同3日）のカージナルス戦は6回5安打3失点で敗戦投手となっていた。

チームは前日10日（同11日）に先発したロブレスキーが8回2/3を投げ7失点だった。ロバーツ監督は「この1週間の仕事ぶりにはとても満足している。（佐々木のことを）心強く感じている。いいことだ。（先発）全員がいい状態だ。そしてロボ（ロブレスキー）の昨日の投球によって、ブルペンはいい状態でシリーズを迎えることができる」と話した。（Full-Count編集部）