『時すでにおスシ!?』第6話 “渚”中沢元紀、“みなと”永作博美に衝撃的な言葉を投げかける
永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の第6話が12日に放送。渚（中沢元紀）がみなと（永作）に衝撃的な言葉を投げかける。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第6話 渚（中沢元紀）、体調を崩してしまう
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
■第6話あらすじ
みなとと大江戸（松山ケンイチ）が2人で森（山時聡真）の実家を訪れたことを機に、セザール（Jua）たちから“2人はいい感じ”と冷やかされ、大江戸のことを少しだけ意識してしまうみなと。
そんな中、大江戸クラスの授業は後半戦に突入。イカの握りに悪戦苦闘するみなとに突然、新幹線の運転士研修中だった渚が体調を崩し病院に運ばれたと連絡が入る。
しばらく実家で療養することになるも、甲斐甲斐しく世話を焼こうとするみなとを拒絶し、塞ぎ込む渚。さらに渚はみなとに、ある衝撃的な言葉を投げかけて…。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第6話 渚（中沢元紀）、体調を崩してしまう
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
■第6話あらすじ
そんな中、大江戸クラスの授業は後半戦に突入。イカの握りに悪戦苦闘するみなとに突然、新幹線の運転士研修中だった渚が体調を崩し病院に運ばれたと連絡が入る。
しばらく実家で療養することになるも、甲斐甲斐しく世話を焼こうとするみなとを拒絶し、塞ぎ込む渚。さらに渚はみなとに、ある衝撃的な言葉を投げかけて…。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。