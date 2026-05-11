国際卓球連盟が１１日、最新の世界ランクを発表し、女子シングルスでは日本勢トップ５位だった張本美和（木下グループ）が２つ順位を上げて、自身初のトップ３となる３位に浮上した。１０日に閉幕した世界卓球団体戦（英ロンドン）で予選から１０連勝を挙げ、決勝の中国戦では１番手でランク２位の王曼碰（オウ・バンイク）を１２度目の挑戦で３―２で破っていた。

１位の孫穎莎（ソン・エイサ）、２位の王の中国勢は変わらず、日本勢２番手の早田ひな（日本生命）は１つ順位を上げて１０位。１２位に大藤沙月（ミキハウス）、１３位に伊藤美誠（スターツ）が続いた。

同決勝の中国戦の３番手で世界ランク７位の蒯曼（カイ・マン）を３―１で破ったカットマンの橋本帆乃香（デンソー）は、１つ順位を上げて日本勢５番手の１４位に浮上した。長崎美柚（木下グループ）が１６位を維持した。美和、早田、橋本、長崎、１８歳の面手凛（日本生命）の日本女子代表は、世界卓球団体戦決勝で中国に２―３で競り負けたが、６大会連続の銀メダルを獲得した。

男子は張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップ３位、２番手の松島輝空が８位をともにキープした。３番手の戸上隼輔（井村屋グループ）が３つ上げて１５位に浮上。宇田幸矢（協和キリン）が２９位、篠塚大登（東都観光バス）が３３位。日本男子は世界卓球団体戦で１０年ぶりに銀メダルをつかんだ。