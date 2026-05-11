ZIPANG OPERAが、6月24日(水)にリリースする3rd EP『ZIPANGRIMM（読み：ジパングリム）』のために撮り下ろした最新のアーティスト写真を公開。さらに、EPに収録される全楽曲タイトルとジャケット写真も解禁された。

今回のアーティスト写真は、最新EP『ZIPANGRIMM』の世界観を表現した赤と花を基調にした華やかな一枚に。メンバーそれぞれのキャラクターに合わせたデザインの衣装は、現在のトレンドとZIPANG OPERAのトレードマークとも言える日本カルチャーが持つ伝統的な美しさが取り入れられ、洗練されたコンセプトとなっている。

また、同時に発表となった収録曲には、今作より本格的にプロデュースに携わっているメンバーのspiを中心に、何度も話し合いを重ねて生み出された渾身の8曲を収録。今年の1月に配信リリースされ、佐藤流司が脚本・演出を務めた舞台『二十五億秒トリップ』のテーマソングとなった楽曲「Kick It Down」の他、MBS/TBSドラマイズム枠『失恋カルタ』のエンディング主題歌である「Rainy Heart」、そしてまだ未発表であった「Lily of the Valley」「Rev It Up」「Rock Your Body」「Slip Away」「In the Zone」「Echoes」という、新曲6曲が収録される。

また、EPリリースとライブツアー開催に先駆け、4月に先行配信された「Rainy Heart」のアコースティックVer.のライブ映像が公開されることも発表された。6月よりスタートするライブツアー＜ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜＞の前に、彼らのパフォーマンスを見ることができる貴重な映像となっている。「Rainy Heart」のアコースティックVer.ライブ映像は、5月12日(火)20時に、ZIPANG OPERAの公式YouTubeにて公開される予定。

現在、6月27日(土) 仙台GIGS よりスタートするライブツアー＜ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜＞のチケットも発売中。今回のツアーは最新EP『ZIPANGRIMM』を引っ提げ、全国5都市6公演を周る。

New Digital Single「Rainy Heart」

2026年4月1日(水)

https://lnk.to/zo-rainyheart

New EP『ZIPANGRIMM』

2026年6月24日(水)発売

予約：https://ldhrecords.jp/?p=17694 ■受注生産限定盤（CD＋Blu-ray）

価格：\8,800(税込) 品番：LGCL-9029〜9030

封入特典

・フォトブック

・ オリジナルブロマイドA(全6種より1枚ランダム封入) [DISC 1 CD] Lily of the ValleyKick It DownRev It UpRock Your BodySlip AwayRainy HeartIn the ZoneEchoesLily of the Valley (Instrumental)Kick It Down (Instrumental)Rev It Up (Instrumental)Rock Your Body (Instrumental)Slip Away (Instrumental)Rainy Heart (Instrumental)In the Zone (Instrumental)Echoes (Instrumental) Lily of the ValleyKick It DownRev It UpRock Your BodySlip AwayRainy HeartIn the ZoneEchoesLily of the Valley (Instrumental)Kick It Down (Instrumental)Rev It Up (Instrumental)Rock Your Body (Instrumental)Slip Away (Instrumental)Rainy Heart (Instrumental)In the Zone (Instrumental)Echoes (Instrumental) [DISC 2 Blu-ray]

・ZIPANG OPERA Live 2025 〜Ambition〜

・Live 2025 〜Ambition〜 (Behind the Scenes) [封入特典]

・フォトブック

・ オリジナルブロマイドA(全6種より1枚ランダム封入) ■通常盤（CD＋Blu-ray）

価格：\3,300 (税込) 品番：LGCL-1023〜1024

封入特典

・ オリジナルブロマイドB(全6種より1枚ランダム封入) [DISC 1 CD] Lily of the ValleyKick It DownRev It UpRock Your BodySlip AwayRainy HeartIn the ZoneEchoes Lily of the ValleyKick It DownRev It UpRock Your BodySlip AwayRainy HeartIn the ZoneEchoes [DISC 2 Blu-ray]

・Rainy Heart -Music Video-

・Trajectory to “ZIPANGRIMM” [封入特典]

・フォトブック

・オリジナルブロマイドB(全6種より1枚ランダム封入) ■アニメイト限定セット（通常盤＋メンバー別アクリルスタンド付き）

価格: \4,700 (税込)

※アクリルスタンドサイズ：全高約12cm

※メンバーにより多少サイズが異なります 【Sony Music Shop限定特典】

Sony Music Shopにて期間内にご予約いただいた方へ「ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜」 EP予約先行申込シリアルコードを配布いたします。

詳細はこちら：https://ldhrecords.jp/?p=17685

※1シリアルにつき、1公演までお申込み可能(1公演枚数は2枚まで)

※複数シリアルを所持していた場合、複数の応募(1公演に何度でも)可能。

※EP予約先行受付シリアルコード付商品販売期間：2026年3月29日(日)23:59 まで

＜ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜＞

構成・演出：植木 豪

振付：REX 【日程・会場】

宮城 2026年6月27日(土) 仙台GIGS

開場：16:30 開演：17:30（主催：仙台放送） 福岡 2026年7月2日(木) Zepp Fukuoka

開場：17:30 開演：18:30（主催：FM FUKUOKA） 愛知 2026年7月4日(土) COMTEC PORTBASE (NAGOYA)

開場：16:30 開演：17:30（主催：TOKAI RADIO） 大阪 2026年7月5日(日) Zepp Namba (OSAKA)

開場：16:30 開演：17:30（協力：MBSテレビ） 東京 2026年7月8日(水) Zepp Haneda (TOKYO)

開場：17:30 開演：18:30 東京 2026年7月9日(木) Zepp Haneda (TOKYO)

開場：17:30 開演：18:30 【チケット料金】

1Fスタンディング(整理番号付)：11,000円（税込）

2F指定席：12,300円（税込）※愛知・⼤阪・東京のみ