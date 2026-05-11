上下GUでそろう、オフィスカジュアル服とコーデを紹介します。教えてくれたのは、プチプラブランドに詳しいアラフォーのmakiさん。「GUは若くてカジュアルなイメージが強いかもしれませんが、アラフォーのオフィス服に使える洋服もたくさん！」と語るmakiさんおすすめのアイテム6つと、コーディネートの例を6つ紹介してくれました。

GUのプチプラでもきちんと見えするアイテム6選

まずは「スタンドカラーブラウス」1990円（5/8時点で値下げ中）、カラーはオフホワイト。1枚できれいめな印象になるのがうれしいブラウスで、シワになりにくくて使いやすいです。

【写真】上下GUできれいめカジュアルコーデ

次は「ドルマンスリーブストライプシャツ」2490円、カラーはイエローです。オーバーサイズで体型カバーにもぴったりなシャツ。こちらもシワにもなりにくくてお手入れもラクチンです。

トップスの最後は、昨年も人気だった「バブルスリーブブラウス」1990円、カラーはブラック。袖のバルーン感がとてもかわいくて二の腕カバーにもなる優秀なブラウスです。

ボトムスは、まずは定番の「タックワイドパンツ」2990円。カラーはナチュラルです。GUのものは、ユニクロよりもハイウエストなので、足長効果が狙えると感じています。オールシーズン履きやすい素材感になっているので頼りになります。

次は、「パフスウェットナロースカート」1490円（5/8時点で値下げ中）、カラーはネイビー。名前のとおり生地はスウェット素材ですが、きれいなIラインシルエットなのでオフィスカジュアルにも使えます。

最後は、落ち感がかわいい「ドレープワイドパンツ」2990円、カラーはグレー。薄手で接触冷感機能つきなので、これからの暑い季節にもぴったりなパンツです。ワイドシルエットで足のラインも気になりにくいです。

この6アイテムを着まわして、6個のコーディネートを紹介します！

1：ホワイト×ネイビーで上品なオフィスコーデ

まずはネイビーのスカートにスタンドカラーのブラウスをあわせてきれいめなコーデにしてみました。この上にカーディガンやジャケットを合わせてもOK。きちんとまとまります。

2：モノトーンできれいめに体型カバー

次はブラックのブラウスとナチュラルカラーのタックワイドパンツできちんと感のあるモノトーンコーデにしてみました。シンプルですが、バルーン袖とズボンのタックで体型カバーもかなうので、アラフォーにおすすめです。

3：シャツできちんと感を演出

次はストライプシャツとスカートできちんと感のあるコーデにしてみました。シャツは前だけインして前は足長に、後ろのお尻回りは隠せば安心感のあるコーデになりますよ。

4：ホワイトのワントーンでさわやかに

次はスタンドカラーブラウスとタックワイドパンツでホワイトのワントーンコーデにしてみました。素地が違うのでワントーンコーデでもおしゃれにまとまりました。

5：ドレープパンツでサラッと上品コーデ

次はブラックのブラウスとドレープワイドパンツで上品にまとめてみました。ドレープ感がおしゃれにみえるのでどんなトップスと合わせてもきれいめに見えるところがお気に入りです。

6：シャツでカジュアルな抜け感を

最後は、ストライプシャツとワイドパンツで抜け感のあるきれいめカジュアルコーデにしてみました。きちんとしすぎるのが苦手な方にも取り入れやすいコーデかと思います。

上下GUでそろう、大人のオフィスカジュアルコーデを紹介しました。連休が明けて、オフィス服に悩んでいる方の参考になればうれしいです。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください