●あす12日(火)は午前は晴天も 夕方から天気不安定

●今週後半は再び晴天の日々 今週末には「真夏日」予想も

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ゴールデンウィークの終盤からしばらく安定した天気が続いている県内…しかし、その天気の流れに、これから少し変化があります。気象衛星による雲の様子を見ると、県内付近はよく晴れている一方、注目なのが朝鮮半島付近です。





これは上空に強い寒気を伴う気圧の谷の雲で、あまりサイズは大きくはないのですが、局地的に急に雲が発達しやすい、不安定な天気のエリアです。この寒気を伴う気圧の谷が、これから西日本へと進んできます。





あす12日(火)午前中のうちは、まだ引き続き、よく晴れそうですが、午後は次第に綿のような立体的な雲が目立ってきて、夕方から夜にかけて、局地的かつ一時的ですが、にわか雨の心配があります。場合によっては雷を伴うこともあるかもしれません。

外出には、晴雨兼用の傘が役に立ちそうです。





そして、あさって13日(水)の朝にかけて少々不安定な天気が続きますが、その後は気圧の谷が通り過ぎて、また安定した晴天となる見込みです。





そんな一時的な雲行きの変化に要注意のタイミングがあす12日(火)～13日(水)はありますが、その後は再び、しばらく安定した空模様が続く見込みです。そして連日の強い日ざしとともに日々どんどん地面が暖められ、今週末頃には山口市内で最高気温30度に達する「真夏日」がやってくる可能性もあります。



まだ5月半ばではありますが、夏先取りの暑さが迫ることも踏まえながら、こまめな水分補給や休憩、無理しすぎず体力温存なども意識して、お過ごしください。





あす12日(火)朝は引き続き、よく晴れていますが、昼頃からだんだん雲が目立つ空に。夕方～夜は傘マークはないものの、急なにわか雨、場合により雷などの不安定な天気に要注意となります。雲行きの変化には気をつけながら、お過ごしください。日中の気温は所々25度以上の夏日となるでしょう。





あす12日(火)は晴れている午前を中心に、短時間の外出でもうっかり日焼けしないよう、十分ご注意ください。





不安定な空模様は、あさって13日(水)朝まで続きますが、その後の今週後半にかけては、再びしばらくは安定した晴天が続きそうです。日に日にじわじわと昼間の暑さはランクアップしていき、今週末には山口市内では今年初めての30度以上「真夏日」となる予想…体力を消耗する暑さへの対策を、しっかり行っていきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

