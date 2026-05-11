はなまるうどん、冷たいうどん100円引き　「初夏のクーポン祭り」開催【明日から】

讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」は、5月12日から6月10日まで、はなまる公式アプリにて「初夏のクーポン祭り」を開催する。

期間中は、アプリ限定で「お好きな冷たいうどん1杯100円引きクーポン」を配信。店内利用に加え、テイクアウトでも利用できる。

気温が上がるこれからの季節に向け、冷たいうどんを気軽に楽しんでもらいたいという思いから実施するキャンペーン。対象商品には「白ごま担々」「豚しゃぶごま担々」「ざる」「温玉ぶっかけ」「牛肉玉とろぶっかけ」「明太玉とろぶっかけ」などが含まれる。

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〈アプリ限定 初夏のクーポン祭り〉

クーポンは「お好きな冷たいうどん1杯100円引き×2枚」を配信。クーポン1枚で、1会計内の冷たいうどん商品をすべて100円引きする。各クーポン期間中1回のみ利用可能。

株主優待券を除く他の値引き･クーポンとの併用は不可。モバイルオーダー、デリバリーサービス、テイクアウト専用レジでは利用できない。

実施店舗は全国の「はなまるうどん」「うまげな」「つるさく」「さぬき麺屋」「讃岐うどん高松勅使」。東京競馬場店、新習志野湯〜ねる店、竹清アリオ倉敷店、竹清LECT店、竹清有明ガーデン店では実施しない。

アプリ限定 初夏のクーポン祭り開催中