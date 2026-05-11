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ひざ関節症クリニックが「ひざ痛の原因を医師と理学療法士がプロ目線で解説」と題した動画を公開した。動画では、院長で医師の小林明裕氏と理学療法士の野口慧氏が、ひざの痛みの原因を3つに分類し、なぜ再生医療が効く人と効かない人がいるのかという疑問に対し、それぞれの専門的視点から結論を提示している。



小林氏はまず、ひざの痛みには「侵害受容性疼痛」「神経障害性疼痛」「痛覚変調性疼痛」の3種類があると定義する。1つ目の「侵害受容性疼痛」は、怪我や変形性ひざ関節症など、物理的な損傷や炎症による痛みである。この痛みこそが「再生医療の一番のターゲット」であり、痛みを軽減しながらリハビリを併用すれば相乗効果が期待できるという。



2つ目の「神経障害性疼痛」は、神経の圧迫などから生じる痛みで、ひざの裏側や広い範囲が痛む特徴がある。小林氏は、再生医療で神経の痛みは取れないと明言。これに対しては注射治療のほか、野口氏が提案するように、股関節の動きを出したり姿勢を正すといったリハビリによるアプローチが有効視されている。



3つ目の「痛覚変調性疼痛」は、明確な損傷がないにもかかわらず、脳が痛みを強く捉えてしまう状態を指す。野口氏は、有酸素運動で痛みを感じる閾値を上げるリハビリや、患者との信頼関係を築く対話が欠かせないと語る。小林氏も「患者さんがどれくらい落ち着ける環境を作るかが非常に重要」と述べ、クリニック全体での伴走が不可欠だと補足した。



小林氏と野口氏は、実際のひざの痛みはこれら3つの原因が混在しているケースがほとんどだと指摘する。そのため、単一の治療に頼るのではなく、医師による正確な診断と理学療法士によるリハビリを組み合わせ、多角的にアプローチするのが痛みの改善への近道であると結論付けた。