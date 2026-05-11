女優・宮澤エマ（37）が、10日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、仲良しの先輩女優から弱みを指摘される場面があった。

番組には、宮澤を知るゆかりの人物がVTR出演。19年公開の映画「記憶にございません！」で共演した女優・小池栄子も登場した。

宮澤はタレントを経て13年、ミュージカル「メリリー・ウィー・ロール・アロング〜それでも僕らは前へ進む〜」で舞台デビュー。NHK連続テレビ小説「おちょやん」「らんまん」、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」「豊臣兄弟！」など、数々の注目作に出演している。

そんな宮澤について、小池は「モテないというのが弱点かも。家系がなあ…」と、意外な事実をつぶやいた。祖父は元首相の宮沢喜一さん、父は米国人の元外交官、母はジュエリー会社経営、姉はアパレル会社経営という、華麗なる一族で知られる宮澤。それだけに小池は、我こそはと名乗り出る男性が宮澤の前に現れづらいのではないかと推測した。

「学歴もあるし、エマがさ。殿方が、エマの状況を考えてアタックしてくれる勇気のある人はなかなかいないというのは、かわいそうだなと思う時はありますね」

そんな指摘に、宮澤は「言わないでよ…」とボヤキ。冒頭から突っ込んだ内容になり、「最初からかっとばしすぎじゃないですか？この番組」と苦笑いした。

また「いい出会いがあったら、ぜひお待ちしています、みたいな」と、画面下を指差すようにアピール。しかし、特にテロップなどは表示されなかった。