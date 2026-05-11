日本バレーボール協会１１日、都内で会見を行い、今季の女子日本代表が着用する新ユニホームを発表した。

テーマは「つなぐ」。過去着用した歴代のユニホームについてファン投票を行い、最も支持を集めた２０１２年ロンドン五輪が開催された１１〜１２年シーズンのデザインから着想を得て、今季の新ユニホームのデザインが決まった。

赤、青、白の３色展開で、デザインは燃え上がる炎。ミズノ関係者は「つなぐ意味で情熱を燃える形で表現している。コート場で円になったときに大きな炎になる。会場一体で大きな炎にしていけたら」と願いを込めた。

１２年ロンドン五輪銅メダルメンバーの木村沙織さんは「すごくうれしいし、（荒木）絵里香さんと懐かしいねと話をしていた」と笑顔。「伝統というか、メダルを取った時から、さらに良い色のメダルを今の子たちに取ってほしいし、新しいユニホームを着て、日本中に女子バレーが広まるように応援したい」と、後輩にエールを送った。

生地は、大量発汗時でも通気性を確保するミズノ独自の構造。盗撮防止のため赤外線防透け生地を採用し、選手のプレーに関する心理面にも考慮している。