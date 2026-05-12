海外のソーシャルメディアでは最近、「China Travel」（中国旅行）の話題に新たな動きがあります。中国を訪れる外国人観光客が「Country Walk」（田舎の散策）を始め、田舎の茶園、市場、路地、近隣地域にカメラを向け、ソーシャルメディアでは視聴が急増する動画が次々と登場し、再生回数が1億回を超えるものもあります。中国では近年、ビザ免除政策、国際線の再開、決済の利便性向上などインバウンド観光の利便化を絶えず推進し