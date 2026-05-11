大谷翔平選手から強豪ダンス部にサプライズ！ファミリーマートの「スマイルおむすびプロジェクト」とは？
株式会社ファミリーマート(以下、ファミリーマート)は、社会貢献プロジェクト「スマイルおむすびプロジェクト差し入れキャンペーン」の第2弾として、全国17校の部活動にファミリーマートのおむすびとメジャーリーガー・大谷翔平選手からの手紙を差し入れる「おむすび贈呈式」を実施。
【写真】大谷選手からのメッセージに歓喜する部員たち
子どもたちに笑顔を届ける社会貢献活動の一環として、部活動に励む全国の生徒たちにおむすびを差し入れ、活動を応援する本プロジェクト。大谷選手はファミリーマートの“おむすびアンバサダー”を務めており、この取り組みに賛同している。
今回は、生徒たちが新しい環境で部活動に打ち込む2026年4月21日に、全国屈指の強豪である日本女子体育大学附属二階堂高等学校のダンス部にサプライズでおむすびが届けられた。本記事では、その様子をレポートする。
■「スマイルおむすびプロジェクト」とは？
「スマイルおむすびプロジェクト」は、ファミリーマートのおむすびアンバサダーである大谷選手とともに始動した社会貢献活動。第2弾では、2026年1月に発売された大谷選手とのコラボおむすび「大きなおむすび 僕の鮭わかめ」(現在は販売終了)の売り上げの一部を活用し、子どもたちに笑顔を届けることを目的としている。
活動の柱の一つであるおむすびの差し入れは、1月13日〜2月2日に全国の部活動からの応募を受け、厳正な選考の結果、17校が決定。日本女子体育大学附属二階堂高等学校のダンス部も、そのうちの1校として当選している。
■大谷選手からの手紙に歓喜！「大谷選手の一歩チャレンジ」も
日本女子体育大学附属二階堂高等学校ダンス部は全国大会の常連であり、日々ハードな練習に励んでいる。贈呈式の当日も部員たちがいつものように練習していたところ、顧問から突然、大谷選手からのメッセージが代読された。まさかのビッグサプライズに、緊張感の漂っていた練習場は一気に驚きと大歓声に包まれた。
続いて、ファミリーマートの担当者より「スマイルおむすびプロジェクト」の記念パネルが贈呈され、部員たちにおむすびが差し入れられた。練習の合間に届いた思いがけないプレゼントを全員でほお張ると、部員たちはそれまでの真剣な表情から一転し、高校生らしい弾けるような笑顔を見せていた。
おむすびでお腹を満たしたあとは、大谷選手が塁間を走る際の実際の歩幅“1.6〜1.9メートル”を体感できる「大谷選手の一歩チャレンジ」を実施。マットの上で大谷選手の一歩を体験した部員たちは、世界で活躍する大谷選手の“大きな一歩”に少しでも近づこうと大奮闘する。大谷選手の歩幅に迫る記録を出した部員に対して大きな拍手で盛り上がるなど、偉大なアスリートのすごさを全身で味わっていた。
さらに、同日には岡山県にある倉敷翠松高等学校の放送部と写真部へもサプライズでおむすびが届けられるなど、文化部にも笑顔の輪が広がった。
おいしいおむすびと大谷選手からのエールは、新学期をスタートさせた生徒たちにとって最高の思い出になったはず。ファミリーマートのおむすびを通じて広がる、新たな展開にも期待したい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】大谷選手からのメッセージに歓喜する部員たち
子どもたちに笑顔を届ける社会貢献活動の一環として、部活動に励む全国の生徒たちにおむすびを差し入れ、活動を応援する本プロジェクト。大谷選手はファミリーマートの“おむすびアンバサダー”を務めており、この取り組みに賛同している。
■「スマイルおむすびプロジェクト」とは？
「スマイルおむすびプロジェクト」は、ファミリーマートのおむすびアンバサダーである大谷選手とともに始動した社会貢献活動。第2弾では、2026年1月に発売された大谷選手とのコラボおむすび「大きなおむすび 僕の鮭わかめ」(現在は販売終了)の売り上げの一部を活用し、子どもたちに笑顔を届けることを目的としている。
活動の柱の一つであるおむすびの差し入れは、1月13日〜2月2日に全国の部活動からの応募を受け、厳正な選考の結果、17校が決定。日本女子体育大学附属二階堂高等学校のダンス部も、そのうちの1校として当選している。
■大谷選手からの手紙に歓喜！「大谷選手の一歩チャレンジ」も
日本女子体育大学附属二階堂高等学校ダンス部は全国大会の常連であり、日々ハードな練習に励んでいる。贈呈式の当日も部員たちがいつものように練習していたところ、顧問から突然、大谷選手からのメッセージが代読された。まさかのビッグサプライズに、緊張感の漂っていた練習場は一気に驚きと大歓声に包まれた。
続いて、ファミリーマートの担当者より「スマイルおむすびプロジェクト」の記念パネルが贈呈され、部員たちにおむすびが差し入れられた。練習の合間に届いた思いがけないプレゼントを全員でほお張ると、部員たちはそれまでの真剣な表情から一転し、高校生らしい弾けるような笑顔を見せていた。
おむすびでお腹を満たしたあとは、大谷選手が塁間を走る際の実際の歩幅“1.6〜1.9メートル”を体感できる「大谷選手の一歩チャレンジ」を実施。マットの上で大谷選手の一歩を体験した部員たちは、世界で活躍する大谷選手の“大きな一歩”に少しでも近づこうと大奮闘する。大谷選手の歩幅に迫る記録を出した部員に対して大きな拍手で盛り上がるなど、偉大なアスリートのすごさを全身で味わっていた。
さらに、同日には岡山県にある倉敷翠松高等学校の放送部と写真部へもサプライズでおむすびが届けられるなど、文化部にも笑顔の輪が広がった。
おいしいおむすびと大谷選手からのエールは、新学期をスタートさせた生徒たちにとって最高の思い出になったはず。ファミリーマートのおむすびを通じて広がる、新たな展開にも期待したい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。