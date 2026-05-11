ドジャース・大谷翔平投手（３１）が陥っている爛好薀鵐廰瓩砲茲蝓代名詞である二刀流の継続可否にも話題が及んでいる。

大谷は１０日（日本時間１１日）のブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数無安打に倒れ、チームも２―７で敗退した。この日終了時で大谷の打率は２割４分１厘まで下がり、６本塁打、１６打点のまま。中でも本塁打は１０試合、４６打席連続で出ておらず、海外メディアによる原因探しは日増しに過熱している。

大谷の人気は隣国の韓国でも高く、活躍した試合も大きく扱われているが、この日の「スポーツ朝鮮」（電子版）では「二刀流を諦めるべきか？」と踏み込んだ。今季の大谷は２シーズンぶりに開幕から投打でプレーし、投手としては６試合に先発して２勝２敗、防御率０・９７という圧巻の成績を残している。同メディアも「投手としての成績は抜群」と疑いの余地を残さなかったが「打撃は予想もしなかったほど深刻なスランプに陥っている。もともと『スロースターター』に近い面はあるが、これほどの不振は初めてだ」と指摘した。

また「大谷は普段行わない練習や試合前の屋外での打撃練習を行うなど変化を加え、自身の現在の状態を把握している。しかし、なかなか答えが見つからない様子」とし、７月５日に誕生日を迎えることもあり「３２歳になった大谷に投打兼業は体力的に無理ではないかという声もある」と伝えた。

原因はどこにあるのか。世界のスーパースターに各方面から視線が向けられている。