『鬼滅の刃』煉獄さん誕生日イラスト ufotable公式絵に衝撃「ウィンクしてる〜」「え？アイドル路線？」
アニメ『鬼滅の刃』登場キャラ・煉獄杏寿郎の誕生日5月10日を記念して、アニメーションスタジオufotableの公式Xでお祝いイラストが公開された。ネット上では絵柄が話題になっている。
【画像】見たことない！ウインクする煉獄さん 『鬼滅の刃』誕生日イラスト
毎年恒例の企画で、Xでは「5月10日は煉獄の誕生日です！誕生日を記念して、ufotable描き下ろしミニキャライラストを公開しました。ぜひご覧ください！」とイラストを投稿。
イラストは、笑顔あふれる煉獄の姿を見ることができ、ネット上では「今年のバースデーシリーズはアイドル路線。来年は渋可愛いで和のテイストにしてほしいぞ」「え？アイドル路線？いや王子殿？そっちいっちゃうの ポーズとか予想とは違うがかわいいなー♪」「てもすてきなBDイラストありがとうございます。煉獄さんの、明るさと朗らかさが眩しい！こちらも元気が出る」「煉獄さん！ウィンクしてる〜」などの声が出ている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、1作目『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』は国内興収402億円を突破し終映した。
【画像】見たことない！ウインクする煉獄さん 『鬼滅の刃』誕生日イラスト
毎年恒例の企画で、Xでは「5月10日は煉獄の誕生日です！誕生日を記念して、ufotable描き下ろしミニキャライラストを公開しました。ぜひご覧ください！」とイラストを投稿。
イラストは、笑顔あふれる煉獄の姿を見ることができ、ネット上では「今年のバースデーシリーズはアイドル路線。来年は渋可愛いで和のテイストにしてほしいぞ」「え？アイドル路線？いや王子殿？そっちいっちゃうの ポーズとか予想とは違うがかわいいなー♪」「てもすてきなBDイラストありがとうございます。煉獄さんの、明るさと朗らかさが眩しい！こちらも元気が出る」「煉獄さん！ウィンクしてる〜」などの声が出ている。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、1作目『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』は国内興収402億円を突破し終映した。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優