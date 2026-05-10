RAVIJOUR最新コレクション♡繊細な色気を纏う新作ランジェリー登場

「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに掲げるランジェリーブランド「RAVIJOUR（ラヴィジュール）」から、2026 COLLECTION #5の最新ビジュアルが公開されました。女性らしさを引き立てる繊細なディテールと、ドラマティックなデザインが魅力の新作アイテムは、2026年5月8日（金）より販売スタート。自分らしい美しさを楽しみたい大人女子にぴったりのコレクションです♡

花びらのように華やかな新作ブラ

今回のコレクションでまず注目したいのが、「ミュレナ」シリーズ。重なり合う花びらをイメージした刺繍デザインが印象的で、ダイナミックさと繊細さを兼ね備えた一着です。

「ミュレナ グラマーアップ ブラ」は、立体感のある美しいシルエットを演出しながら、女性らしい奥行きのある表情を引き出してくれます。

カラーはブラック、ホワイト、ベージュの3色展開。価格は8,900円（税込）～です。

セットで楽しめる「ミュレナ エンブロイダリー ショーツ・Tバック」は各3,900円（税込）。さらに、「ラナルミエル ストレッチレース ショーツ・Tバック」も3,900円（税込）でラインナップされています。

繊細なレース使いと軽やかな透け感が、日常を少し特別に彩ってくれるシリーズです♪

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サテンの艶感で大人の色気を演出

「ソレーヌ」シリーズは、なめらかなサテン素材が魅力。光沢感のある生地が肌に美しく映え、内側から滲み出るような色気を演出してくれます。

「ソレーヌ グラマーアップ ブラ」は、ブラック、レッド、グリーンの3色展開。価格は7,500円（税込）～です。

シックなブラックはもちろん、華やかなレッドや深みのあるグリーンも大人っぽい雰囲気を引き立ててくれます。

セットアイテムの「ソレーヌ ショーツ・Tバック」は各3,400円（税込）。上品な艶感と女性らしいラインが融合したデザインで、特別な日にもぴったりなコレクションに仕上がっています。

星の煌めきを纏うミステリアスデザイン

幻想的なムードを楽しみたいなら、「ミアエルス」シリーズがおすすめ。夜空に散りばめた星のような煌めきをイメージし、ミステリアスな色気を引き出してくれるデザインです。

「ミアエルス トリックリフト ブラ」は、ブラックとネイビーの2色展開で、価格は7,500円（税込）～。美しいバストラインを演出しながら、洗練された印象を与えてくれます。

「ミアエルス ショーツ・Tバック」は各3,400円（税込）。シックなカラーリングと繊細なディテールが、大人の魅力をさらに高めてくれるシリーズです。

自分らしい美しさを楽しんで♡

RAVIJOURの2026 COLLECTION #5は、フェミニンさだけでなく、自分らしく美しくありたい女性の気持ちに寄り添うコレクション。

繊細なレース、艶やかなサテン、幻想的な煌めきなど、それぞれ異なる魅力を持つアイテムが揃っています。

毎日を少し特別にしてくれるランジェリーは、自分へのご褒美にもぴったり♡ぜひお気に入りの一着を見つけて、新しい季節のおしゃれを楽しんでみてください。