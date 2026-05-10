[5.10 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第16節](NDスタ)

※14:00開始

主審:堀善仁

<出場メンバー>

[モンテディオ山形]

先発

GK 45 渋谷飛翔

DF 4 西村慧祐

DF 13 野嶽寛也

DF 19 岡本一真

DF 49 坂本稀吏也

MF 14 柳町魁耀

MF 17 寺山翼

MF 21 田中渉

FW 9 高橋潤哉

FW 18 横山塁

FW 20 吉尾海夏

控え

GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル

DF 6 山田拓巳

DF 15 川井歩

DF 22 城和隼颯

MF 7 中村亮太朗

MF 23 田中祉同

MF 24 平賀大空

MF 88 タリソン・アウベス

FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ

監督

横内昭展

[SC相模原]

先発

GK 1 三浦基瑛

DF 2 綿引康

DF 13 常田克人

DF 19 沖田空

DF 37 山内琳太郎

MF 4 島川俊郎

MF 7 棚橋尭士

MF 10 中山陸

MF 17 竹内崇人

MF 24 杉本蓮

FW 9 佐々木快

控え

GK 22 杉本大地

DF 16 高野遼

DF 18 三鬼海

MF 6 徳永裕大

MF 8 神戸康輔

MF 15 前田泰良

MF 20 川畑優翔

MF 23 田鎖勇作

FW 14 安藤翼

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト