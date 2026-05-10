山形vs相模原 スタメン発表
[5.10 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第16節](NDスタ)
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 4 西村慧祐
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 49 坂本稀吏也
MF 14 柳町魁耀
MF 17 寺山翼
MF 21 田中渉
FW 9 高橋潤哉
FW 18 横山塁
FW 20 吉尾海夏
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
DF 22 城和隼颯
MF 7 中村亮太朗
MF 23 田中祉同
MF 24 平賀大空
MF 88 タリソン・アウベス
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
監督
横内昭展
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 綿引康
DF 13 常田克人
DF 19 沖田空
DF 37 山内琳太郎
MF 4 島川俊郎
MF 7 棚橋尭士
MF 10 中山陸
MF 17 竹内崇人
MF 24 杉本蓮
FW 9 佐々木快
控え
GK 22 杉本大地
DF 16 高野遼
DF 18 三鬼海
MF 6 徳永裕大
MF 8 神戸康輔
MF 15 前田泰良
MF 20 川畑優翔
MF 23 田鎖勇作
FW 14 安藤翼
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 4 西村慧祐
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 49 坂本稀吏也
MF 14 柳町魁耀
MF 17 寺山翼
MF 21 田中渉
FW 9 高橋潤哉
FW 18 横山塁
FW 20 吉尾海夏
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 6 山田拓巳
DF 22 城和隼颯
MF 7 中村亮太朗
MF 23 田中祉同
MF 24 平賀大空
MF 88 タリソン・アウベス
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
監督
横内昭展
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 綿引康
DF 13 常田克人
DF 19 沖田空
DF 37 山内琳太郎
MF 4 島川俊郎
MF 7 棚橋尭士
MF 10 中山陸
MF 17 竹内崇人
MF 24 杉本蓮
FW 9 佐々木快
控え
GK 22 杉本大地
DF 16 高野遼
DF 18 三鬼海
MF 6 徳永裕大
MF 8 神戸康輔
MF 15 前田泰良
MF 20 川畑優翔
MF 23 田鎖勇作
FW 14 安藤翼
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト