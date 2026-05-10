「UVケアが必須」ヘビロテ中の『ユニクロ』品を紹介し絶賛「何にでも合う」

元ギャルママモデルの日菜あこが9日に自身のアメブロを更新。ヘビロテしているというカジュアル衣料品店『ユニクロ』の『UVカットクルーネックカーディガン』を紹介した。

この日、日菜は「だんだん日差しが強くなってきてUVケアが必須な今日この頃」と切り出し「日差しが強い時にさっと羽織れて夜寒い時には防寒にもなるUNIQLOのUVカーディガンをヘビロテ中」と報告。カーディガンについて「生地が薄くてサラッとしてて着心地も軽くて最高 薄めだから暑い時はバックにしまえる感じも良き」とその魅力を説明した。

続けて「形もスタンダードで綺麗で何にでも合う 羽織としてもトップスとしていけるから本当使える」と絶賛した。

その後に更新したブログでは「着用するとこんな感じ」と、カーディガンに同ブランドの『スウェットワイドパンツ』を合わせたコーディネートを写真で公開。「本当スタンダードな形だからなんでも合う 今はトップスとして使えるしこれから夏がきたら羽織と大活躍だと思う」とコメントした。

最後に、パンツについて「すごく履きやすくてもうほぼ毎日履いてる」と明かし「こーゆースエットパンツにガーリーなトップス着るのが今っぽくて可愛いよね」「最高にラクで可愛い」とお気に入りのコーディネートについてつづり、ブログを締めくくった。