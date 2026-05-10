本日5月10日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、現在大ヒット上映中の映画『SAKAMOTO DAYS』から、主演の目黒蓮、高橋文哉、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、小手伸也が登場！

ドラマ撮影のため今年1月からカナダで生活している目黒は、約3カ月ぶりの一時帰国。「昨日の夜に帰って来て、これが一発目の仕事です」とゲスト出演してくれた目黒に、SixTONESも「やったぁ！」と感激。目黒とジェシーの高校時代の激レアエピソードも飛び出し、オープニングからスタジオは大盛り上がり。そんな目黒率いる豪華俳優軍団が、今夜はテレビを忘れて大暴走！人気俳優のキャラが完全崩壊する全員主役の1時間！

◆新企画で目黒蓮がタジタジに！「ヤバい番組に来ちゃった」

最初のゲームは、新企画「シューチュートレイン」。おなじみ「Choo Choo TRAIN」のグルグルダンスをしているVTRをよ〜く見て、人やモノを覚えるリズム系記憶ゲーム。

今回は目黒チーム（目黒、高橋、塩野、ジェシー、田中樹、森本慎太郎）と小手チーム（小手、渡邊、戸塚、京本大我、松村北斗、郄地優吾）に分かれて対決。最終的に獲得ポイントの多いチームがご褒美グルメ・アツアツの絶品バーガーをゲット。振り付けや歌詞を覚えるのが早い目黒をはじめ、毎日大量のセリフを頭にたたき込む人気俳優たちの集中力と記憶力やいかに…？進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

問題は全8問。「VTRの中で○○をしていたのは何人？」「VTRの中の○○は何色？」など、集中して見ていないと気付かない難問が続々！優柔不断な小手チームが「ちょっと変えさせて」とルールを無視して答えを変更し、目黒チームが「コラ！」「ダメだよ！」と猛抗議！「ズルいよ！」「異議あり！」と怒号が飛び交う中、俳優陣が完全崩壊！小手と高橋がガスにまみれて真っ白に。塩野はドヤ顔で答えを間違い、戸塚は孤独に迷走!? 渡邊もチームのストッパーになってしまい…総勢12人が入り乱れて大騒ぎ。目黒も「ヤバい番組に来ちゃった」とタジタジに！果たしてご褒美グルメをゲットするのはどっちのチーム!?

◆「北斗ぉ！」礼儀正しい目黒蓮が激むずゲームで一皮むける!?

指定したアイテムを「そいや！」と「はっ！」で仕分ける超瞬発系脳トレゲーム「そいや！そいや！ゲームNEO」に挑戦！流れてくる写真が正しければ「そいや！ポーズ」、間違っていたら「はっ！ポーズ」で解答。目黒チームと小手チームが交互に答えていき、ミスしたら相手チームにポイントが入る特別ルール。勝利チームにはミシュラン1つ星シェフ監修の絶品ラーメンのご褒美が。

番組史上最高難度のゲームを前に、目黒が「テレビの前でマネしてやったんですけど、1問もできなかった」と嘆く一方、小手は「一世風靡セピアといえば世代なので。ちゃんと靴下も赤くしましたよ」とセピアコーデで必勝を誓うが…。激むずゲームに俳優陣が大パニック！

さらに、あの名物キャラにアクシデント勃発でゲームは想定外の展開に。進行役・藤森が急きょゲームに参戦。礼儀正しい目黒も先輩・松村を「北斗ぉ！」と一喝!? 大混乱の中、一皮むけた目黒が奇跡を起こせるか…!? 豪華俳優陣がテレビを忘れて大騒ぎ。番組の最後にはSixTONESからの重大発表も！

◆番組HP：https://www.ntv.co.jp/sixtones/

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