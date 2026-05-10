岩田陽葵、松岡美里もゲストで参加！立花日菜が誕生日に開催するバースデーイベントのチケット先着販売が開始！

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立花日菜の誕生日である6月14日(日)にTIAT SKY HALLで開催する、立花日菜 3rdイベント「Room 612 #03 -HBD and SING!!!- 」の先着販売が開始した。イベントは、14:30開演の昼の部と18:00開演の夜の部の2部制。昼の部は岩田陽葵、夜の部は松岡美里をゲストに迎え、ミニライブやバラエティ企画を予定している。

また、イベント当日に会場でのグッズ販売も決定した。バースデーケーキに見立てた「タオルケーキ」や、イベントのロゴを使用した「折りたたみ日傘」のほか、撮り下ろしのアーティスト写真を使用した「スマホスタンド」や全6種の「ランダムブロマイド」なども販売する。さらに、1回のお会計6,000円(税込)ごとにチェキ風カードを1枚プレゼントする購入特典も。立花日菜の直筆サインが入った当たり付きも含まれるので、お見逃しなく。

●イベント情報

立花日菜 3rdイベント「Room 612 #03 -HBD and SING!!!- 」

2026年6月14日(日)

昼の部：14:00開場/14:30開演

夜の部：17:30開場/18:00開演

会場：TIAT SKY HALL

出演者：立花日菜、岩田陽葵(昼の部)、松岡美里(夜の部)

詳細はこちら

https://tachibanahina.com/live/20260614_room612_03/

チケット

全席指定 7,200円(税込）

※別途ドリンク代600円を頂戴いたします。

※未就学児童入場不可／譲渡・転売不可

※開場・開演時間は変更となる場合がございます。

イープラス一般発売(先着)

販売期間：2026/05/08(金) 19:00 〜 各公演開演30分後まで

枚数制限：お一人様 各公演 2枚まで

https://eplus.jp/tachibanahina/

・当受付のチケットのお受取はイープラス電子チケット「スマチケ」のみとなります。

・お申し込みはスマートフォンからのみとなります。パソコンからのお申し込みはできません。

・スマチケのダウンロードにはイープラスアプリ(無料)のインストールが必要です。

チケットの申込・操作に関するお問い合わせ

e+お客さまサポート

http://eplus.jp/qa/

きゃにめ一般発売(先着)

販売期間：2026年5月8日(金) 19:00〜各公演開演時間まで

枚数制限：お一人様 各公演 2枚まで

https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/352

・本受付の発券はポニーキャニオンの電子チケットアプリ「ポニキャン」のみとなります。

・お申し込みには「ポニキャン」アプリ（無料）のインストールが必要です。

※手数料・申込に関する注意事項等の詳細は上記URLからご確認ください。

きゃにめ先行販売 チケット申込に関するお問い合わせ

きゃにめ

https://canime.jp/help/ticket/

公演に関するお問合せ

ポニーキャニオン カスタマーセンター

営業時間：平日 10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）

問い合わせフォーム

https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry

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また、イベント名、参加⽇もご連絡願います。なお、イベント前日、当日のお問い合わせにはお答えは出来かねる場合がございます。

※上記お問い合わせ以外、特に会場への直接のお問い合わせは御遠慮願います。

※公演内容や抽選に関するお問い合わせはお受けいたしかねます。

関連リンク

立花日菜オフィシャルサイト

https://tachibanahina.com/