インスタグラムで発表

陸上男子100メートルで9秒98の自己ベストを持つ小池祐貴（住友電工）が9日、自身のインスタグラムを更新。ヴァイオリニスト・高松亜衣さんと結婚したことを発表した。「わずか2ヶ月」で決めたという結婚報告に驚きと祝福の声が殺到した。

小池は「結婚」と題し、インスタグラムを更新。「小池祐貴はこの度 ヴァイオリニストの高松亜衣さんと結婚いたしました」と発表し、笑顔での2ショットを公開した。

「人生何が起こるか分からないもので互いに『この人だ』と直感し、わずか2ヶ月で結婚を決めました」と説明。「不思議と色々な事がとんとん拍子に進み、思い返しても驚きと嬉しさでいっぱいです」と続けた。

30歳の小池は2019年のダイヤモンドリーグ・ロンドン大会の男子100メートルで9秒98をマーク。日本勢3人目の9秒台スプリンターとなった。

お相手の高松さんは3歳でヴァイオリンを始め、数々のコンクールで入賞。東京フィルハーモニー交響楽団、神奈川フィルハーモニー交響楽団と共演し、高校在学時から現在までソロリサイタルや全国ツアーを積極的に行っている。

土曜の19時に突如発表された報せにファンからも祝福のメッセージが相次いだ。さらに「運命を感じたんですね」「お似合いです！」「えーー！！嬉しいびっくりニュースです」「すごい可愛いらしい方ですね」などの声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）