【ANA エアバス A320】 5月10日ごろ 再販 価格：1,540円

ハセガワは、1/200スケールプラモデル「ANA エアバス A320」再販分を5月10日ごろに発売する。価格は1,540円。

本商品は、150席クラスの双発ジェット旅客機としてエアバス・インダストリーで開発された機体「エアバスA320」を1/200スケールでプラモデル化したもの。

A320の最大の特徴は、旅客機として初めてフライ・バイ・ワイヤの操縦系統を採用した機体。これにより従来パイロットの中央にあった操縦桿はなくなり、戦闘機のような小さなサイドスティックで機体の操縦を行なう。コックピットは最新のCRTを装備したグラスコックピットとなっている。

キャビンは狭胴型で中央通路を持つ3-3配列となっており、シートも従来機から1インチ(2.5cm)広くしたタイプを採用している。

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※発売日は流通により前後する場合があります。