上野樹里、夫・和田唱とのピクニックショット披露「理想の夫婦」「楽しさ伝わる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/09】女優の上野樹里が5月8日、自身のInstagramを更新。夫でロックバンド・TRICERATOPS（トライセラトップス）の和田唱との2ショットを公開した。
【写真】39歳月9女優「理想の夫婦」夫＆愛犬とのピクニックショット披露
上野は「横シリーズ」「＃家族写真 ＃記念写真」とつづり、カメラを横向きにして撮影したショットを公開。「サンドイッチ」「フムスサンド スモークサーモンサンド オムレツサンドの3種！」と記し、サンドイッチを手に持った2ショットや、愛犬を抱いた2ショットを披露した。また「デザートはバナナ」「ホットコーヒーとレモン絞った炭酸水持参したよ ティーカップも1つ持っていったら飲み物がとても美味しく感じたよ」と続け、ピクニックを楽しんだ様子をつづっている。
この投稿には「理想の夫婦」「楽しさ伝わる」「2人もわんこもにっこりで可愛すぎる」「みんな顔そっくり」「憧れで癒されます」などといった反響が寄せられている。
和田と上野は、2016年5月に結婚したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳月9女優「理想の夫婦」夫＆愛犬とのピクニックショット披露
◆上野樹里、夫・和田唱とのプラベショット披露
上野は「横シリーズ」「＃家族写真 ＃記念写真」とつづり、カメラを横向きにして撮影したショットを公開。「サンドイッチ」「フムスサンド スモークサーモンサンド オムレツサンドの3種！」と記し、サンドイッチを手に持った2ショットや、愛犬を抱いた2ショットを披露した。また「デザートはバナナ」「ホットコーヒーとレモン絞った炭酸水持参したよ ティーカップも1つ持っていったら飲み物がとても美味しく感じたよ」と続け、ピクニックを楽しんだ様子をつづっている。
◆上野樹里の投稿が話題
この投稿には「理想の夫婦」「楽しさ伝わる」「2人もわんこもにっこりで可愛すぎる」「みんな顔そっくり」「憧れで癒されます」などといった反響が寄せられている。
和田と上野は、2016年5月に結婚したことを発表した。（modelpress編集部）
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