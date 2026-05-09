この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しゃかもち ガジェット」が、「スピーカーは箱が無くても音は鳴るのか？ダイソースピーカーで箱あり・箱なし比較検証！」と題した動画を公開した。動画では「なぜスピーカーに箱（エンクロージャー）が必要なのか」をテーマに、箱の役割と音質への影響を詳細に解説している。

しゃかもちはまず、スピーカーから音が出る仕組みに触れ、コーンが前方に音を出すと同時に、後方にも逆位相の音が出ていると説明。箱がない状態だと、前後の音がぶつかり合って波が打ち消し合う「音響ショート」という現象が起きると指摘した。この現象を、ノイズキャンセリングイヤホンが周囲の雑音を弱める仕組みに例えて分かりやすく解説している。

さらに、箱（エンクロージャー）の役割について言及し、後方の音を閉じ込める「密閉型」や、特定の低音を増強する「バスレフ型」の構造を紹介。スピーカーの箱は「単なる入れ物じゃなくて、音をコントロールする精密な音響装置」であると語った。

動画の後半では、自作DIY界隈で人気の「ダイソーの300円スピーカー」を使用し、実際に箱の「あり・なし」で録音した音声を比較検証している。測定した波形データを重ねて表示し、箱がないと低域から中域の音がごっそり抜け落ちる一方で、高音だけが悪目立ちして「シャカシャカした軽い音」になってしまうことを視覚的・聴覚的に実証した。

最後にしゃかもちは、スピーカーのユニットを「喉」、箱を「人が歌を歌う時の『体』そのもの」に例え、メーカーが緻密な計算と試行を繰り返して箱の容積や構造を設計していると総括。オーディオ初心者やDIY入門者にとって、エンクロージャーの重要性が深く理解できる内容となっている。

YouTubeの動画内容

01:31

音響ショート（背面波のキャンセル）とは何か
03:58

箱（エンクロージャー）が果たす重要な役割
05:19

実践検証！ダイソースピーカーで箱あり・箱なしの音質比較
08:31

波形データで見る「低音の消滅」と「高音の悪目立ち」
10:48

結論、スピーカーの箱は「人が歌を歌う時の『体』そのもの」

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