13連戦初戦…強豪ブレーブスと対戦

【MLB】ドジャース 3ー1 ブレーブス（日本時間9日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地でのブレーブス戦に「1番・指名打者」で出場。4打数1安打1打点で、2連勝に貢献した。

サイ・ヤング賞左腕のセールと対戦した第1打席では、アウトローへのフォーシームに手が出ず見逃し三振。第2打席ではバットを折られ遊ゴロに倒れた。

それでも1-1で迎えた5回2死二塁の第3打席、初球の内角シンカーを振りぬき右前へ。二塁走者のロハスが激走してホームに生還した。

大谷は6日（同7日）の敵地アストロズ戦で6試合、26打席ぶりとなる安打をマーク。その後は適時打も放ってマルチ安打を記録していた。

打率は.248、OPS.822となった。本塁打は8試合生まれていない。

チームは1点ビハインドの2回にタッカーの適時打で同点に。6回にはフリーマンにドジャース移籍後100号となるソロが生まれ点差を広げた。先発のシーハンは4回2/3を投げて1失点。救援陣もリードを守り抜いた。（Full-Count編集部）