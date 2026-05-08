近づきすぎないのが心地良い。男性が本命にだけ見せる“距離の保ち方”
好きな男性に対して「会っているときは近いのに、なぜか重くならない」と感じることありませんか？男性は本命相手に対して、“近づき方”だけでなく“距離の保ち方”が変わっていきます。
距離感の“安定”こそ本命サイン
男性は本命相手には、距離が極端に変わりません。急に近づいたり離れたりせず、一定の関係を保とうとする。この安定感が、長く続く関係のベースになります。
“近づきすぎない意識”がある
男性は本命相手には、無理に距離を詰め続けません。一緒にいる時間を大切にしつつも、女性のペースを崩さないようにと意識するでしょう。この“踏み込みすぎない姿勢”が、心地良さにつながります。
“離れすぎない動き”をする
男性は本命相手と距離が空きそうなときには、自然に関係をつなぎ直そうとします。連絡を入れたり、タイミングを見て会おうとするなど、無理のない形で距離を保とうとするでしょう。こうした動きがあるかどうかも判断ポイントです。
あなたとの距離の取り方に、男性の“関係への意識”がそのまま表れるもの。近すぎず、遠すぎないバランスが取れているかどうかは、あなたが本命かどうかの答えなのです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼私に本気じゃなかったんだ…。男性がしがちな「まさかの脈なし行動」とは