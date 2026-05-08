【ユニクロ最新チラシ】定番からトレンドまで完全網羅！最旬アイテムにUV対策グッズなど夏を乗り切るイチオシアイテムがお得《5月14日まで》

ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。

2026年5月8日から14日までのチラシは、「母の日特別号」。母の日のギフトにぴったりなシアーショートカーディガンやレーヨンブラウスといったきれいめアイテムから、初夏を彩るTシャツやワンピース、さらにエアリズム商品、最旬＆高機能ボトムスまで暑い夏も爽やかに乗り切る厳選アイテムが目白押し。キッズ＆ベビーアイテムも特別価格で多数登場しています。

中でも特に注目のアイテムを厳選して紹介します。

暑い夏も快適＆おしゃれに♡

●シアークルーネックショートカーディガン／ウォッシャブル（期間限定価格1990円）

見た目にも涼やかなシアーカーディガンは、着た瞬間にひんやりと冷たい接触冷感生地を使用し、着心地も◎。

コーデに抜け感と奥行きをプラスしてくれるシアーアイテムは、夏のレイヤードスタイルに外せません。程よい透け感で年齢を問わず誰でも着こなしやすいので、自分用にはもちろん母の日のプレゼントにも喜ばれそう♡

ショート丈でスタイルアップ効果も期待できます。ゆったり着たい人はワンサイズアップがおすすめ。

洗濯機で簡単に洗えるのも嬉しいポイントです。

●Uniqlo UクルーネックT（期間限定価格990円）

ヘビーウェイトのコットンを使用。きつすぎず緩すぎないシルエットで、細身ながら体のラインを拾いすぎないので、すっきりと華奢見えを叶えます。

バランスの取りやすいサイズ感と丈感で、合わせるアイテムを選びません。カジュアルにもきれいめにも着られるので、1枚持っていればコーデの振り幅は無限大！

色違いで集めたくなる名品Tシャツです。

●レーヨンブラウス（期間限定価格1990円）

フィット感が見直され、レギュラーフィットにアップデートしたレーヨンブラウスは、よりすっきりとした着こなしが可能に。

レーヨン特有のなめらかなでとろみのある生地は、上品な落ち感＆揺れ感が魅力。加えて洗濯後シワになりにくく、お手入れが楽ちんなところもポイントです。

カジュアルなボトムスと合わせても、上品さや女性らしさをきちんとキープしてくれるので、大人女性にはありがたい万能アイテム。オフィスコーデにもぴったりです。

その他、大人気のUNIQLO：Cの「スウェットパンツ」（2990円）や1枚で決まる「ウルトラストレッチワンピース」(1990円)、履くだけで紫外線をカットできる「イージーユーティリティパンツ」（2990円）なども特別価格で登場しています。

さらに、エアリズムの素材を使用した「アームカバー」（790円）や「エアリズムUVカットUネックT」（1290円）などの高機能アイテムや、「ドライEXT」（990円）、「ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツ」（1290円）、「ショートオール」（1290円）などのキッズ＆ベビーアイテムも夏に向けて嬉しい値下げです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部