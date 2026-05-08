アミューズ、本社拠点を一般開放型宿泊施設へ刷新 山梨・西湖に「A VILLAGE」誕生
アミューズが、美しい自然と創造性を融合させた宿泊施設「A VILLAGE（エー・ヴィレッジ）」を山梨・西湖にオープンした。これまでアーティストや社員の創作活動拠点として活用してきた本社オフィス「AMUSE VILLAGE」を一部リニューアルし、“SAIKO Exclusive Stay”をテーマにした一般向け宿泊施設として5月4日より営業を開始している。
【画像】「A VILLAGE」施設写真
「A VILLAGE」は、西湖のほとりに広がる約8800平方メートルの敷地内に、宿泊棟と屋外エリア「A VILLAGE GARDEN」を備えた施設。宿泊者はチェックイン前後もガーデンエリアを利用することができ、最長で1泊29時間滞在できるのが特徴となっている。
宿泊者専用の「A VILLAGE GARDEN」は、延べ約7000平方メートルの広大な空間。キノコの世界をモチーフにした3階建ての巨大ツリーハウスや、広々とした天然芝生エリア、BBQスペースなどを設置している。ツリーハウスはツリーハウスアーティスト・稲垣豊氏が制作を手がけ、最上階の展望デッキからは西湖の景色を一望できる。
屋内には、高い天井を生かしたラウンジ空間「TAI-IKU-KAN」も用意。キッズスペースも完備し、天候を気にせずゆったりと過ごせる空間として展開される。
施設内の「Cafe＆Restaurant」は、宿泊者以外も利用可能。西湖のブルーを基調とした空間で、朝食ブッフェでは「吉田のうどん」や“せんだい屋”の八ヶ岳納豆など、山梨の食材や郷土料理を中心としたメニューを提供する。ランチやディナーでは、フォカッチャサンドや山梨県産食材を使ったせいろ御膳なども楽しめる。
客室は、30平方メートルのシングル／ツインルームと、最大4人まで宿泊可能な60平方メートルのデラックスルーム／スーペリアルームを用意。寝具には、金属スプリングやプラスチックを使用しないmagniflex社の環境配慮型マットレスを採用し、ベッドシートには富士吉田市の機織り「Watanabe・Textile」によるオーダーメイド品を使用している。
また、館内にはネオンアーティスト・Waku氏によるネオンサインや、第24回岡本太郎現代芸術賞展で特別賞を受賞した植竹雄二郎氏の彫刻作品なども展示。アートを通じて感性を刺激する空間づくりにも力を入れている。
さらに、企業やグループ向けのレンタルスペースとして、「レイクホール」「撮影スタジオ」「レッスンスタジオ」も展開。大型プロジェクターや5.1chサラウンドシステム、高度な配信設備を備え、セミナーや配信、撮影、レッスンなど幅広い用途に対応する。
アミューズは今後、西湖で展開している湖上アクティビティ「HOBIE」やガストロノミー施設「Restaurant SAI」とも連携しながら、西湖エリアの魅力発信と地域活性化を進めていくとしている。
【画像】「A VILLAGE」施設写真
「A VILLAGE」は、西湖のほとりに広がる約8800平方メートルの敷地内に、宿泊棟と屋外エリア「A VILLAGE GARDEN」を備えた施設。宿泊者はチェックイン前後もガーデンエリアを利用することができ、最長で1泊29時間滞在できるのが特徴となっている。
屋内には、高い天井を生かしたラウンジ空間「TAI-IKU-KAN」も用意。キッズスペースも完備し、天候を気にせずゆったりと過ごせる空間として展開される。
施設内の「Cafe＆Restaurant」は、宿泊者以外も利用可能。西湖のブルーを基調とした空間で、朝食ブッフェでは「吉田のうどん」や“せんだい屋”の八ヶ岳納豆など、山梨の食材や郷土料理を中心としたメニューを提供する。ランチやディナーでは、フォカッチャサンドや山梨県産食材を使ったせいろ御膳なども楽しめる。
客室は、30平方メートルのシングル／ツインルームと、最大4人まで宿泊可能な60平方メートルのデラックスルーム／スーペリアルームを用意。寝具には、金属スプリングやプラスチックを使用しないmagniflex社の環境配慮型マットレスを採用し、ベッドシートには富士吉田市の機織り「Watanabe・Textile」によるオーダーメイド品を使用している。
また、館内にはネオンアーティスト・Waku氏によるネオンサインや、第24回岡本太郎現代芸術賞展で特別賞を受賞した植竹雄二郎氏の彫刻作品なども展示。アートを通じて感性を刺激する空間づくりにも力を入れている。
さらに、企業やグループ向けのレンタルスペースとして、「レイクホール」「撮影スタジオ」「レッスンスタジオ」も展開。大型プロジェクターや5.1chサラウンドシステム、高度な配信設備を備え、セミナーや配信、撮影、レッスンなど幅広い用途に対応する。
アミューズは今後、西湖で展開している湖上アクティビティ「HOBIE」やガストロノミー施設「Restaurant SAI」とも連携しながら、西湖エリアの魅力発信と地域活性化を進めていくとしている。