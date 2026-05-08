「ボディビルダー並みの背中」女性アイドル、背中のムキムキ筋肉際立つ姿を披露！ 「腹筋も強めやん」
アイドルグループ・CANDY TUNEの福山梨乃さんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。背中の筋肉がすごい姿を披露しました。
【写真】福山梨乃のすごい背筋ショット
ファンからは、「やっぱ踊ってる時も体幹イイもんねぇ」「日頃の努力」「かっこよすぎて惚れ直した」「背筋りのまるちゃん結構鍛えてた！」「てか腹筋もすごそう」「マッスルタレント枠狙えますね〜」「腹筋も強めやん」「ボディビルダー並みの背中しとるやん」と、絶賛の声が集まりました。
【写真】福山梨乃のすごい背筋ショット
「てか腹筋もすごそう」福山さんは「背筋強め」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目はへそ出しショットで、鍛えられた美しい腹筋があらわになっています。2枚目はバックショットで、筋肉のついた美しい背中です。
ファンからは、「やっぱ踊ってる時も体幹イイもんねぇ」「日頃の努力」「かっこよすぎて惚れ直した」「背筋りのまるちゃん結構鍛えてた！」「てか腹筋もすごそう」「マッスルタレント枠狙えますね〜」「腹筋も強めやん」「ボディビルダー並みの背中しとるやん」と、絶賛の声が集まりました。