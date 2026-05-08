アイドルグループ・CANDY TUNEの福山梨乃さんは5月5日、自身のXを更新。背中の筋肉がすごい姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：福山梨乃さん公式Xより）

写真拡大

アイドルグループ・CANDY TUNEの福山梨乃さんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。背中の筋肉がすごい姿を披露しました。

【写真】福山梨乃のすごい背筋ショット

「てか腹筋もすごそう」

福山さんは「背筋強め」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目はへそ出しショットで、鍛えられた美しい腹筋があらわになっています。2枚目はバックショットで、筋肉のついた美しい背中です。

ファンからは、「やっぱ踊ってる時も体幹イイもんねぇ」「日頃の努力」「かっこよすぎて惚れ直した」「背筋りのまるちゃん結構鍛えてた！」「てか腹筋もすごそう」「マッスルタレント枠狙えますね〜」「腹筋も強めやん」「ボディビルダー並みの背中しとるやん」と、絶賛の声が集まりました。

ステージ衣装ショットを披露

5日には「#JAPANJAM　ありがとうございました」と、ステージ衣装ショットを公開していた福山さん。コメントでは、「新しい衣装かわいいね！」「ゆっくり身体を休めてね〜」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)