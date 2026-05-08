長嶋一茂、神宮外苑でキレイな女性をナンパしようとして…現役時代の大ピンチ明かす

5月8日（金）の『ザワつく！金曜日』では、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が値段当てクイズに挑む「どんどん高くなる選手権」が開催される。

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今回は「職人技が光る日用品スペシャル」と銘打ち、日本の技術力を結集して作られた3つの日用品を厳選。

3人がその価格を予想していき、もっとも近い答えを出したら1ポイント、ピタリ値段を当てたら3ポイントをゲットできるというルールだ。

このクイズの最大の特徴は、紹介する順に商品の価格が高くなっていく点である。

今回番組が取り上げるのは、「世界が感動！ 究極の磨き心地を実現した歯ブラシ」、「空気のように軽い！ “妖精の羽根”で作った極薄ストール」、「極細繊維を引き伸ばして600回！ まるで雲のような極上掛け布団」の3品だが、はたしてそれぞれの価格とは？

スタジオでは、逸品を生み出す職人たちの技術力やこだわりに「これはスゴイ」「これほしいな」「素晴らしい！」と感心しきり。

ストールの価格を推理する問題では、一茂が「オレはママ（＝妻）に内緒でストールはたくさん買ってる。プレゼントにいちばんいいから。このブランドのこのストールはこのくらいという値段もだいたいわかる！」と自信満々だが、その言葉どおりピタリ値段を当てることはできるのか？

また番組では、「ピンチを切り抜けた経験」をテーマに、ザワつくトリオがトーク。

一茂は現役時代、神宮外苑でキレイな女性をナンパしようとして大ピンチになった体験を明かす。