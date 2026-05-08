この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が、「ぼくの朝日カルチャーセンター新宿教室の講座は、「カルチャーセンター」という従来のイメージを超えた内容をやっているよ。」と題した動画を公開した。動画では、茂木が月に1回開催している講座のユニークな内容と、その背景にある「ガチな」学びの哲学が語られている。

冒頭、茂木は約20年続くという朝日カルチャーセンターでの講座の変遷について述懐。初期のストレートトークから始まり、現在は「完全にガチなマテリアルを準備して、みんなで議論する」フォーマットに定着していると明かした。直近の講座では、イーロン・マスクによるオープンAIへの訴訟や、アンソロピックの「Constitutional AI（憲法AI）」といった、最先端のテクノロジー動向を公開情報をもとに徹底的に議論しているという。

さらに特徴的なのが、英語の論文やドキュメントの「素読（そどく）」だ。茂木は「ただ読むだけ」と説明しつつ、解説を挟まずに参加者が順番に声に出して読むスタイルが「日本の伝統的な学び方」であると強調。若い学生から年配の参加者まで、この素読を通じて「だんだんみんな英語が上手くなってくる」と、その確かな効果を笑顔で語った。

講座の後半では、モンティ・パイソンの有名なフレーズ「And now for something completely different（さあ、全く違う話題にしましょう）」を合図に展開が変わる。世界のヒットチャートやK-POPの楽曲分析を行い、音楽に詳しい現役大学生の熊倉氏が解説を加えるなど、多彩でインタラクティブな構成になっているという。一般的なカルチャーセンターのイメージとは一線を画す「凄まじい筋肉質」の講座であり、大学院の入試準備にもなると自信を見せた。

最後に茂木は、地方での一般的な講演とは異なり、この教室では「ぼくの手作り」で準備した深い内容を提供していると熱弁。常に最新の情報をアップデートし、参加者と共に探求を楽しむ茂木の、知的好奇心と教育への情熱が強く伝わる動画となっている。

YouTubeの動画内容

00:38

20年続く朝日カルチャーセンター講座の変遷と「ガチな」フォーマット
03:25

「ただ読むだけ」最新AIドキュメントや英語論文の素読を行う意義
07:13

話題は一転してK-POP分析へ 多彩なテーマを扱う後半の構成
11:44

従来のイメージを覆す「凄まじい筋肉質」の講座と手作りへのこだわり

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