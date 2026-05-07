「シンピュルテ（SINN PURETÉ）」が、ネイルアーティスト高野尚子とともに取り組んだ指先専用フレグランスを発売する。5月18日からネイルサロン、美容室サロンで先行販売し、7月8日に公式オンラインストア、コスメキッチン、ビープル、ビオップ（ネイルオイルのみ）で発売、7月22日からその他の一部店舗で取り扱う。

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同アイテムは、シンピュルテが香り設計を担当、ネイルアーティストの高野尚子が機能性、使用感、仕上がりを監修した。「ネイルオイル」と「フレグランスコート」を揃え、香りの余韻に包まれる“記憶に残るネイルの仕上げ体験”を提案する。

高浸透型フレグランスネイルオイル「スティル アイグロウ ネイルオイル」（全3種、各6.5ｍL 各2200円）は、なじむスピード感が特徴。硬くなりがちな甘皮周りを柔らかく整え、爪・甘皮・指先全体を育てることを目的とし、使い続けることで健やかな指先へと導く。

フレグランスは、ローズ、スズラン、ジャスミンが交わりミステリアスな余韻を残す「INNER SENSUALITY/内なる官能」、金木犀とグリーンティーによる奥ゆかしい美しさを表現した「FACE MODESTY/謙虚な顔」、心がクリアになるハーバルシトラスの香り「PURE REVIVE /記憶の森」を用意した。

クイックドライフィット設計で、香りと速乾、爪の補強を同時に叶える「スティル アイグロウ トップコート」（全5種、各6.5ｍL 各2200円）は、素爪・ポリッシュ・ジェルに対応する。硬度のある塗膜と耐摩擦ポリマーによって、磨くことで光沢感が復活するテクノロジーを採用した。ヘルシーな色香のフローラルムスキー「SENSE＆SENSUALITY（奥行きのある表情）、透明感と希望が溢れる、シトラスフローラル「MORNING AIR（光と透明のあいだ）」、エレガントな「LAST PETAL（最後の花びら）」、清らかな幸福感を運ぶグリーンフローラル「HEAVENLY GARDEN（天国の庭園）」、多幸感を運ぶグルマンノート「LEMON CAKE（午後の甘い匂い）」の5種の香りを揃える。

◾️シンピュルテ：公式サイト