「シンピュルテ」から指先専用フレグランス ネイルアーティスト 高野尚子が監修
同アイテムは、シンピュルテが香り設計を担当、ネイルアーティストの高野尚子が機能性、使用感、仕上がりを監修した。「ネイルオイル」と「フレグランスコート」を揃え、香りの余韻に包まれる“記憶に残るネイルの仕上げ体験”を提案する。
高浸透型フレグランスネイルオイル「スティル アイグロウ ネイルオイル」（全3種、各6.5ｍL 各2200円）は、なじむスピード感が特徴。硬くなりがちな甘皮周りを柔らかく整え、爪・甘皮・指先全体を育てることを目的とし、使い続けることで健やかな指先へと導く。
フレグランスは、ローズ、スズラン、ジャスミンが交わりミステリアスな余韻を残す「INNER SENSUALITY/内なる官能」、金木犀とグリーンティーによる奥ゆかしい美しさを表現した「FACE MODESTY/謙虚な顔」、心がクリアになるハーバルシトラスの香り「PURE REVIVE /記憶の森」を用意した。
クイックドライフィット設計で、香りと速乾、爪の補強を同時に叶える「スティル アイグロウ トップコート」（全5種、各6.5ｍL 各2200円）は、素爪・ポリッシュ・ジェルに対応する。硬度のある塗膜と耐摩擦ポリマーによって、磨くことで光沢感が復活するテクノロジーを採用した。ヘルシーな色香のフローラルムスキー「SENSE＆SENSUALITY（奥行きのある表情）、透明感と希望が溢れる、シトラスフローラル「MORNING AIR（光と透明のあいだ）」、エレガントな「LAST PETAL（最後の花びら）」、清らかな幸福感を運ぶグリーンフローラル「HEAVENLY GARDEN（天国の庭園）」、多幸感を運ぶグルマンノート「LEMON CAKE（午後の甘い匂い）」の5種の香りを揃える。
◾️シンピュルテ：公式サイト