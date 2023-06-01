菊池風磨「GABA100 睡活ビネガー」TVCMに出演！「（“睡活くん”が）どんな子なのかなと思ってたら結構、商品そのままだったという（笑）」

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菊池風磨（timelesz）が出演する“GABA100 睡活ビネガー”新TVCM『風磨さんと睡活くん』篇（15秒）が公式サイトにて先行公開（地上波放送は5月22日より全国にて順次放映）。さらに公式YouTubeにて、菊池が「睡活くん」「睡活ちゃん」と共演する WEBムービー（全3篇）も順次公開される。

■菊池風磨と「睡活くん」のコミカルな掛け合いも見どころ

2025年に続いての起用となった、菊池風磨。多忙な毎日を過ごす菊池の姿を通じて、“GABA100 睡活ビネガー”のいいところが伝えられる。睡眠王・菊池と、商品パッケージを模した新キャラクター「睡活くん」「睡活ちゃん」のコミカルな掛け合いにも注目だ。

■TVCM/WEBムービーストーリー

◇TVCM『風磨さんと睡活くん』篇15秒

黄金のパジャマを身にまとった菊池が登場。睡活くんに「ちょっと待って睡活くんって…」と問いかけるシーンから始まる。菊池の問いかけに、口をパカパカしながら「砂糖不使用！」と答える睡活くん。「まじで？」と驚いた様子の菊池。菊池が“GABA100 睡活ビネガー”を飲むシーンでは、睡活くんが先に「おいしいおいしいおいしい」と言い、菊池に「うるさいな！」と優しく突っ込まれる場面も。菊池と睡活くんのコミカルなやり取りに注目だ。



◇WEBムービー1『風磨さんのプレゼン』篇

指し棒を持って登場する菊池。GABAの成分について、「睡眠の質向上をサポートし、ストレスを緩和したりする、あなたに摂って欲しい成分」と日々忙しく働く人々に優しく語りかける。睡活くんも「ヤマモリ、頑張った！」と得意げ。菊池が指し棒で、「砂糖不使用」と書かれた部分をなぞると、睡活くんがくすぐったく思わず笑ってしまう。最後は菊池が、“GABA100 睡活ビネガー”を飲んで「今夜も睡活だなっ」と締めくくる。

◇WEBムービー2『風磨さんは睡眠王』篇

睡眠王として、王様らしい振る舞いの菊池。睡活くんから「ヤマモリの睡活ビネガーご愛顧ありがとうございます！」とお礼を言われると、「睡眠の質向上をサポートする『ギャバ』入っているからね」とドヤ顔で回答。睡活くんから「1 杯あたり GABA100ミリグラムね！」と追加の情報を聞くと、「ギャバッ！ ギャバすぎるんですけど」と驚きの声を上げる。さらに「砂糖不使用!? ってことは…罪悪感ゼロー！」とエコーがかかった声が響きわたる。睡活くんに「次、飲みカットいきまーす」と促され、“GABA100 睡活ビネガー”を飲み「うま！」と味わう。



◇WEBムービー3『風磨さんと睡活ちゃん』篇

「ん？ 誰？」という菊池の問いかけからスタート。睡活ビネガーの直接飲めるストレートタイプの睡活ちゃんが登場。ストレートタイプと聞いて、「手軽じゃーん！」と答えながら、睡活ちゃんにストローを刺す菊池。「どこからきたの？」と聞かれた睡活ちゃんは、「コンビニ！」と答える。菊池は「ヤマモリのちっちゃい睡活ビネガーはコンビニにもあるそうですー」と教える。最後は睡活ちゃんに「飲んでみる？ おいしいよ？」と勧められ、「え！ 飲んでいいの？」とうれしそうにストレートタイプを飲む菊池だった。

■菊池風磨 インタビュー ※一部抜粋

■関連リンク

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