「スタイル抜群」河北麻友子、美脚際立つプライベートショット公開！「変顔超好き」「いつもオシャレ」
モデルでタレントの河北麻友子さんは5月6日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを披露しました。
【写真】河北麻友子のプライベートショット
ファンからは、「洋服もアクセサリーも、麻友子ちゃんが選ぶものすべて可愛すぎます」「かわいいい」「笑顔素敵」「めっちゃ可愛い」「いつもオシャレな麻友子ちゃんは憧れです」「スタイル抜群です」「最初の写真の変顔超好き」「最近インスタ浮上おおくてうれし！！」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】河北麻友子のプライベートショット
「最初の写真の変顔超好き」河北さんはハンバーガーの絵文字を添えて、9枚の写真を投稿。日常ショットを披露しています。1枚目は手に大きなハンバーガーを持ち、おちゃめな表情がとてもかわいい姿です。4枚目は白いトップスに白いショートパンツという爽やかなコーディネートの全身ショットで、細く長い美脚が際立っています。白地に黒ドットのバックを合わせたおしゃれなスタイルも印象的です。
韓国オフショットも披露4日には韓国の絵文字を添えて、韓国でのプライベートショットを公開していた河北さん。コメントでは、「お洋服似合ってて可愛い」「かわいい」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)