33歳・福山恵梨が初の単独首位発進 藤田さいきら2差2位
＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 初日◇7日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の第1ラウンドが終了した。ツアー未勝利の33歳・福山恵梨が5バーディ・1ボギーの4アンダー「68」をマーク。ツアーでは自身初の単独首位発進を決めた。
【写真】「あ〜、惜しい！」ヒザから崩れ落ちる河本結
2アンダー・2位タイに藤田さいき、荒木優奈、大久保柚季、アマチュアのオ・スミン（韓国）。1アンダー・6位タイには堀琴音、金澤志奈、森井あやめが続いた。女王・佐久間朱莉、河本結、吉田鈴、ルーキーの松原柊亜らはイーブンパー・9位タイ発進。昨年覇者の申ジエ（韓国）は1オーバー・18位タイで滑り出した。2週連続優勝を狙う菅沼菜々、昨季の韓国女子ツアー年間女王のユ・ヒョンジョ（韓国）らは3オーバー・40位タイで初日を終えた。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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ツアー史上最短“98ヤードのパー3”が登場！ その意図は？
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