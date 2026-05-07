【上海＝田村美穂】日中関係が悪化する中でも、日本のアニメ関連のイベントが人気だ。

若者を中心に日本文化に親しむ人が増え、政府の対日批判を冷静に受け止めているとみられる。

中国で労働節（メーデー）の大型連休が始まった１日、上海中心部の公園では「ポケットモンスター」関連のイベントが開かれ、人気キャラクター「ピカチュウ」の模型の前で親子連れらが撮影を楽しんだ。

家族３人で来園したＩＴ会社員、張潔さん（３５）は「中日関係の悪化は気にしない。好きなものは好き。ポケモンは何にも代えられない」と話した。

昨年１１月以降、中国では大型会場で行う日本の歌手らのコンサートが立て続けに中止に追い込まれている一方、アニメなどの小規模のイベントは続いている。北京では４月末、「週刊少年ジャンプ」の関連グッズを販売するショップやカフェが開店して人気だ。

上海の百貨店では４月中旬、「アンパンマン」をテーマにした期間限定の店舗がオープンし、キャラクター形のパンを買う客でにぎわっている。ソフトウェア会社員、王美玉さん（３８）は、「早く中日関係が良くなってほしい」と話した。