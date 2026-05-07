『今夜、秘密のキッチンで 』近づく別れの時…木南晴夏“あゆみ”の想い【第5話あらすじ】
俳優の木南晴夏が主演を務める9日スタートのフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜 後10：00）の第5話が7日に放送を迎える中、あらすじと場面カットが公開された。
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
■第7話あらすじ
慧（高杉真宙）が昏睡（こんすい）状態で生きていること、そして藤子（瀧本美織）という婚約者がいることを慧に伝えたあゆみ（木南晴夏）。未完成だったレシピノートを完成させ、生き返って藤子の元に帰るべきだと言うあゆみに、慧は言った。「俺は、あなたのことが好きなんです」と――。
「レシピノートを完成させて、この世界とちゃんとお別れする。そして、生き返ったら戻ってくるから。あなたの元に」。まっすぐ見つめる慧に、涙ぐみながらうなずくあゆみ。２人は、最高のレシピを完成させるために協力し合うことを誓う。その様子を苦しげに見つめていた隣人の幽霊・林太郎（安井順平）は、何も言わず壁をすり抜けて去って行く。
翌朝、渉（中村俊介）は久しぶりに２人きりで外食しようと、あゆみを誘う。戸惑いながらも、あゆみは誘いを受け入れ、渉の出社を見送る。慧のレシピノートがなぜこの家のキッチンにあったのか、渉に直接確かめなければならない、と心に決めるあゆみ。
一方、慧と坪倉グループの間に何があったのか、真相を追い求める藤子、そして里佳（月城かなと）。少しずつ慧に関する事実が明らかになっていく中、レシピの完成を目指す慧とあゆみ。月の輝く下で『夏のポルペッテ』は完成するのだろうか？そして２人の恋の行方は…？
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
慧（高杉真宙）が昏睡（こんすい）状態で生きていること、そして藤子（瀧本美織）という婚約者がいることを慧に伝えたあゆみ（木南晴夏）。未完成だったレシピノートを完成させ、生き返って藤子の元に帰るべきだと言うあゆみに、慧は言った。「俺は、あなたのことが好きなんです」と――。
「レシピノートを完成させて、この世界とちゃんとお別れする。そして、生き返ったら戻ってくるから。あなたの元に」。まっすぐ見つめる慧に、涙ぐみながらうなずくあゆみ。２人は、最高のレシピを完成させるために協力し合うことを誓う。その様子を苦しげに見つめていた隣人の幽霊・林太郎（安井順平）は、何も言わず壁をすり抜けて去って行く。
翌朝、渉（中村俊介）は久しぶりに２人きりで外食しようと、あゆみを誘う。戸惑いながらも、あゆみは誘いを受け入れ、渉の出社を見送る。慧のレシピノートがなぜこの家のキッチンにあったのか、渉に直接確かめなければならない、と心に決めるあゆみ。
一方、慧と坪倉グループの間に何があったのか、真相を追い求める藤子、そして里佳（月城かなと）。少しずつ慧に関する事実が明らかになっていく中、レシピの完成を目指す慧とあゆみ。月の輝く下で『夏のポルペッテ』は完成するのだろうか？そして２人の恋の行方は…？