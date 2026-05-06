「脱・昭和ヘア」するなら！【40・50代】が挑戦したい♡「上品見えボブ」

長く続けている髪型をアップデートしたい大人女性は、上品見えボブを試してみて。シルエットを整えたり、レイヤーの入れ方を少し工夫したりするだけで、今っぽく垢抜けたスタイルになれるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の魅力を引き立てる上品なボブをご紹介します。

まろやかブラウンの切りっぱなしボブ

「myla銀座」の@wataru hairさんが提案するのは、まろやかで落ち着きのあるブラウンカラーが上品な、「ライン感のある切りっぱなしボブ」です。ストレートタッチで仕上げつつ、毛先だけを外ハネにすることで、絶妙な抜け感をもたらしています。長さを変えずに今のトレンドを取り入れたい人にぴったりです。

今っぽいバランスの長めボブ

「THE GARDEN TOKYO」の@amimotokiさんが手がけたのは、「ぱつっとした重さは残しつつ、顔まわりと表面に繊細にレイヤーを入れた長めなボブ」。重さと軽さのバランスが、今っぽい都会的な雰囲気を引き出しています。前髪を作らず前上がりのシルエットに整えたことで、表情が明るく見え、大人の余裕が漂います。

ハイトーンで白髪をなじませるレイヤーボブ

今の髪型に飽きてしまったときは、ふんわり丸みのあるシルエットが美しいレイヤーボブもおすすめです。カットは顔まわりとトップにレイヤーを入れて自然に流し、カラーはミルクティーベージュのハイトーンで白髪をぼかしています。髪色を明るく保ちながらも品良く仕上がるため、白髪悩みを解消しつつ、洗練された大人のオシャレを楽しめそうです。

クールな雰囲気が漂う丸みショートボブ

襟足をグッと引き締めてくびれを作ることで、クールな印象に仕上げたグレージュカラーの丸みショートボブです。サイドとトップは後ろへ流し、ベースは前へ向かうように整えることで、今っぽいメリハリのあるシルエットに。頭の形を美しく見せてくれるため、すっきりと清潔感のあるスタイルに仕上がります。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@wataru.hair様、@katayu1204様、@amimotoki様、@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。