ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 清水エスパルス ホームで試合終了間際に同点に追いつきセレッ… 清水エスパルス ホームで試合終了間際に同点に追いつきセレッソ大阪相手にPK戦制す 清水エスパルス ホームで試合終了間際に同点に追いつきセレッソ大阪相手にPK戦制す 2026年5月6日 17時41分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第15節清水エスパルス1-1（PK5-3）セレッソ大阪（ＩＡＩスタジアム日本平） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【J1】清水エスパルス サンフレッチェ広島に３－１で快勝し３連勝！（ＩＡＩスタジアム日本平） 【初公開】静岡市スタジアムの結論は“新設” 用地購入合意で大前進 周辺は｢超スマートガーデンシティ｣へ …2030年代半ば開業可能性示す 【Jリーグ】開幕まで11日！鹿児島での｢磐田｣×｢清水｣のトレーニングマッチ“静岡ダービー”結果は？ 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, 葬儀, 配線, 長野, リハビリ, 介護タクシー, 明大前, 大船, 訪問介護, 寺田屋