名古屋vsG大阪 スタメン発表
[5.6 J1百年構想リーグ WEST第15節](豊田ス)
※14:00開始
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 13 藤井陽也
DF 55 徳元悠平
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 9 浅野雄也
MF 15 稲垣祥
MF 22 木村勇大
MF 27 中山克広
MF 31 高嶺朋樹
FW 11 山岸祐也
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
MF 17 内田宅哉
MF 19 甲田英將
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
FW 18 永井謙佑
FW 30 杉浦駿吾
監督
ペトロヴィッチ
[ガンバ大阪]
先発
GK 18 荒木琉偉
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 19 池谷銀姿郎
DF 21 初瀬亮
MF 7 宇佐美貴史
MF 13 安部柊斗
MF 17 山下諒也
MF 27 美藤倫
MF 44 奥抜侃志
FW 42 南野遥海
控え
GK 1 東口順昭
DF 15 岸本武流
DF 47 中野伸哉
MF 16 鈴木徳真
MF 36 山本天翔
MF 41 中村仁郎
FW 8 食野亮太郎
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 23 デニス・ヒュメット
監督
イェンス・ヴィッシング
※14:00開始
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 13 藤井陽也
DF 55 徳元悠平
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 9 浅野雄也
MF 15 稲垣祥
MF 22 木村勇大
MF 27 中山克広
MF 31 高嶺朋樹
FW 11 山岸祐也
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
MF 19 甲田英將
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
FW 18 永井謙佑
FW 30 杉浦駿吾
監督
ペトロヴィッチ
[ガンバ大阪]
先発
GK 18 荒木琉偉
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 19 池谷銀姿郎
DF 21 初瀬亮
MF 7 宇佐美貴史
MF 13 安部柊斗
MF 17 山下諒也
MF 27 美藤倫
MF 44 奥抜侃志
FW 42 南野遥海
控え
GK 1 東口順昭
DF 15 岸本武流
DF 47 中野伸哉
MF 16 鈴木徳真
MF 36 山本天翔
MF 41 中村仁郎
FW 8 食野亮太郎
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 23 デニス・ヒュメット
監督
イェンス・ヴィッシング