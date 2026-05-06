[5.6 J1百年構想リーグ WEST第15節](豊田ス)

※14:00開始

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 1 シュミット・ダニエル

DF 13 藤井陽也

DF 55 徳元悠平

DF 70 原輝綺

MF 7 和泉竜司

MF 9 浅野雄也

MF 15 稲垣祥

MF 22 木村勇大

MF 27 中山克広

MF 31 高嶺朋樹

FW 11 山岸祐也

控え

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 2 野上結貴

DF 20 三國ケネディエブス

MF 17 内田宅哉

MF 19 甲田英將

MF 33 菊地泰智

MF 41 小野雅史

FW 18 永井謙佑

FW 30 杉浦駿吾

監督

ペトロヴィッチ

[ガンバ大阪]

先発

GK 18 荒木琉偉

DF 4 中谷進之介

DF 5 三浦弦太

DF 19 池谷銀姿郎

DF 21 初瀬亮

MF 7 宇佐美貴史

MF 13 安部柊斗

MF 17 山下諒也

MF 27 美藤倫

MF 44 奥抜侃志

FW 42 南野遥海

控え

GK 1 東口順昭

DF 15 岸本武流

DF 47 中野伸哉

MF 16 鈴木徳真

MF 36 山本天翔

MF 41 中村仁郎

FW 8 食野亮太郎

FW 11 イッサム・ジェバリ

FW 23 デニス・ヒュメット

監督

イェンス・ヴィッシング