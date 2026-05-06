激かわ持ってるだけで気分UPする「フランフラン」のエコバッグ3選

バッグにひとつ入れておきたいエコバッグ。せっかくなら、使うたびに気分が上がるかわいいデザインを選びたいですよね。

今回は、バッグに入れておくだけで気分が上がる、インテリアショップ・Francfrancのエコバッグを3つ紹介します。ピンクやリボンなど、女性らしいときめきデザインに注目です。

フリフリがかわいすぎる...

●くしゅらくエコバッグ フリル ブラック（1500円）

フリルがたっぷり入ったデザインがかわいすぎるエコバッグ。持つだけでコーディネートのアクセントになり、サブバッグなのに主役級の存在感があります。

ブラックはフリルデザインでも甘くなりすぎず、大人かわいく持てるカラー。モノトーンコーデやきれいめファッションにもなじみます。ほかにもピンクやホワイト系のカラーがあり、かわいらしく持ちたい人にもおすすめ。カラーによって印象がガラッと変わるので、色違いで揃えたくなります。

●クランプル エコバッグ ピンク（1500円）

くしゅっとした立体感のある素材が目を引く、トレンド感たっぷりのエコバッグ。やさしいピンクカラーで、シンプルな服装に合わせても一気に華やかな印象になります。

薄手で軽く、小さくたたんで持ち運べるので、普段のバッグに入れておくのにもぴったり。手洗いできるため、毎日使いやすいのもうれしいポイントです。カラーはピンクのほか、ブラックやアイボリーなども展開。ピンクはフェミニンで春らしい雰囲気、ブラックは甘さ控えめで大人っぽく持てます。

●バッグチャームエコバッグ リボン ライトピンク（1800円）

使わないときはリボン型のチャームに入れて持ち運びができる、便利でかわいいエコバッグ。ハートのようなころんとしたケースに収納できるので、バッグの中で迷子になりません。バッグにつけるだけでアクセサリー感覚で楽しめます。

ほかにもダークピンク、ブラック、ホワイトなどのカラーがあり、かわいい系からシンプル系まで選びやすいラインアップです。チャームもハートや貝殻などデザインが豊富。好みにあったエコバッグを見つけることができますよ。

どれもエコバッグ感がなく、持っているだけで気分が上がるデザインばかり。店頭やオンラインショップでゲットしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部