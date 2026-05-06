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車の隙間収納は「車種適合」で選ぶのが正解。人気サイドポケットをBRZに試すも取り付けは「ウルトラDの難易度」だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「りーちゃんねるBRZ‎」が「正直不安…友達にもらった怪しいカー用品を取り付けた結果」と題した動画を公開している。



動画では、友人から誕生日プレゼントにもらったという「充電できるシートの隙間サイドポケット」を自身の愛車スバル・BRZに取り付けられるか検証。便利なカー用品でも、車種との相性が重要であることを示した。



先日誕生日を迎えたというりーちゃんは、友人からもらったプレゼントとして、シートの隙間に設置する収納ポケットを紹介。「隙間に携帯落とすな ウルトラDの難易度」と、人気楽曲の替え歌を披露し、隙間に物を落としがちな悩みを解決するアイテムへの期待を語った。



商品はカーボン調のスタイリッシュなデザインで、USBポート2つと電源ソケットを搭載。スマートフォンなどを充電しながら収納できる便利な仕様だ。



早速、愛車のBRZのシートとセンターコンソールの隙間に取り付けを試みるりーちゃん。しかし、隙間が想定よりも狭く、「う”っ、う”っ」とうなりながら力を込めても、なかなか奥まで入らない。「ぎりぎり行けるか行けないか」という状況で、無理に押し込むと内装を傷つける可能性があると判断し、最終的にBRZへの取り付けを断念した。



取り付けは叶わなかったものの、シガーソケットに接続すると内部の青いLEDが点灯し、USBポートからスマートフォンの充電も正常に行えることを確認。取り付け作業そのものが「ウルトラDの難易度やった」と笑いを誘い、商品自体は便利であると評価した。



このサイドポケットは、もう一台の愛車であるスバル・ステラに取り付けて活用するとのこと。便利なカー用品でも、購入前には自身の車のスペースを採寸するなど、適合性を確認することが重要であると示唆する内容となった。