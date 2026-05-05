MOBYをご覧になっている皆様、MOTOINFOは、一般社団法人 日本自動車工業会（自工会）が運営する二輪車に関する情報メディアです。今回はMOBYにて、ライダーの皆さんや、これからバイクに乗りたいと思っている方に、二輪車の楽しさや利便性、安全・快適に楽しむための情報を発信しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

バイクのリアビューを決定づけるマフラーは、単なる排気の通り道ではありません。本来の役割は、エンジンから吐き出される高温・高圧の排気エネルギーを減衰させ、消音(音を抑える)しながらスムーズに外気へ導くことにあります。

マフラーとは、エンジン直後から伸びる細い管である「エキゾーストパイプ(通称：エキパイ)」と、その末端にある太い筒「サイレンサー」の2つで構成されています。そのレイアウトは、走行性能を極限まで高めるために進化を遂げてきました。

MOTO INFO掲載日：2026年3月6日

マフラーのレイアウト

バイクのマフラーには、代表的に次の3つのレイアウトがあります。

ショートマフラー

深いバンク角(車体を倒せる角度)を確保しながら、重いパーツを車体中心に集める「マスの集中化」を図る、現代のトレンドです。

アップタイプマフラー

主にオフロードタイプの車両に多い形式。エキパイがエンジン横を通り高い位置に配置されるのは、障害物との接触を避け、最低地上高を確保するための必然の形です。

シート下マフラー

ロードスポーツ車などで採用。サーキット走行を想定し、同じくバンク角を確保しつつ、左右の重量バランスを整えるための解答です。

こうした多様な進化のなかで、近年、エキパイとサイレンサーの間に現れた大きな「金属の箱」。それこそが、現代のバイクがガソリンエンジンを積んで走り続けるための要となる「キャタライザー(触媒)」です。

「化学プラント」としての触媒が3つの毒を低減

ボックスの中身には触媒が入っています

キャタライザーは、汚れを漉(こ)し取る網(フィルター)ではありません。その正体は、有害ガスを瞬時に別の成分へ転換する「化学反応炉(プラント)」そのものです。

現代のバイクに不可欠な「三元触媒」は、プラチナ、ロジウム、パラジウムといった貴金属を利用し、燃焼時に発生する代表的な“3つの有害成分”を化学反応で低減します。

CO(一酸化炭素)：猛毒のガス → CO2(二酸化炭素)へ HC(炭化水素)：燃え残った生ガス成分 → H2O(水)＋CO2(二酸化炭素)へ NOx(窒素酸化物)：大気汚染の原因 → N2(窒素)へ

これらを効率よく変身させるため、箱のなかには表面積を極限まで稼ぐための「ハニカム(ハチの巣)構造」の土台(担体)が収められています。実はこの貴金属を使用することが、製造コスト上昇の一因にもなっています。

こちらがハニカム。この複雑な層を排気が通ることで浄化されるのです

二輪車ゆえの過酷な制約

バイクの触媒開発は、クルマと比較してより厳しい制約や困難な課題が山積みです。

まず搭載スペース。クルマはエンジン直下などに触媒を効率よく配置しやすい一方、バイクでは前輪との干渉や旋回時のバンク角確保を優先しなければなりません。さらにライダーへの熱害といったバイクならではの問題も加わり、限られた場所への配置を余儀なくされます。キャタライザーは車体下の箱だけでなく、サイレンサーの付け根やエキゾーストパイプの途中に設けられることもあり、1箇所にとどまらず2箇所以上搭載される例もあります。

次にエンジン特性。バイクはクルマよりも小さな排気量で高回転域まで回して出力を稼ぐ設計が多く、さらにコーナー立ち上がりなどでは鋭いスロットルレスポンスが求められます。排気の脈動や温度変化が激しい条件で、浄化性能と出力を同時に成立させなければならないのです。

こうした極めてタイトな空間のなかにシステムを収めるため、制御を司るECU(電子制御ユニット)やO2センサーといった精密部品についても、クルマ用と比較して体積や質量を30～50％近くも削ぎ落とした、驚異的な小型・軽量化が図られているのです。

なぜ「箱」は大きくなったのか

あの箱が年々大きくなっている背景には、法規制と技術者の数十年にわたる壮絶な戦いがあります。

規制の原点は、1970年代の米国「マスキー法」に遡ります。NOxを10分の1に減らすという当時の基準は「技術的に不可能」とまで言われていましたが、日本のメーカーはCVCCエンジンなどで世界に先駆けてこれを突破しました。ここで培われた「環境とパワーを両立させる」という発想が、現在の触媒・制御技術の礎となっています。

規制段階

(欧州呼称) 導入・転換

時期 日本国内での主な影響と技術的要件 昭和53年 規制 1978年頃 米国のマスキー法に端を発する世界初の本格的な排出ガス低減の流れ。NOx低減への挑戦が加速。 EURO I / II 相当 1999年～ バイクに対する排出ガス規制の本格的な開始。 EURO III 相当 2006年 最大の転換点。三元触媒の採用が事実上不可避となり、冷間始動時(コールドスタート)の浄化性能が厳格化される。 EURO IV 相当 2016年 規制値のさらなる強化に加え、燃料蒸発ガス(エバポ)規制が導入されキャニスターの装着が必要になる。また、断線等を検知するOBD Iの搭載が求められる。 EURO V 相当 2020年 NOxやTHCの許容値がEURO III時代の半分以下にまで削減される。試験サイクルが世界統一のWMTCモードへ移行し、排気量に応じた細かなカテゴリー区分が適用される。 EURO V+ 相当 2024年～ 走行中の触媒劣化をより厳密に監視する高度な自己診断機能(OBD II)の義務化が進む。 EURO 7 (次期規制) 2026年～ 排出ガスだけでなく、タイヤやブレーキの摩耗によって発生する非排気微粒子までもが規制対象に見据えられている。

バイクにおいて最大の転換点となったのが、2006年の「EURO III」導入です。これによりバイクにも三元触媒の採用が事実上不可避となり、さらに「冷間始動時(コールドスタート)」の浄化が義務付けられたのです。触媒は300℃～400℃以上の高温にならないと十分に活性化しませんが、規制はエンジンをかけた直後の冷え切った状態でもガスを浄化することを命じました。

技術者たちは、点火のタイミングをわざと遅らせる(リタード)ことで排気温度を強引に引き上げたり、アイドリング時の空気量を精密に制御することで「一秒でも早く触媒を活性温度域へ持ち込む技術」を開発しました。あの大きな箱は、これら複雑なシステムと、確実に反応を起こさせるために必要な容積を確保するための「生存のためのスペース」なのです。現在はさらに厳しい「EURO V」が適用されており、さらに先の「EURO 7」ではブレーキやタイヤの粉塵までもが規制対象に見据えられています。

「1ミリ、1セル」へのこだわり

環境性能とパワーのトレードオフに対し、メーカーは緻密な検証で立ち向かってきました。その一部を紹介します。

ホンダが見いだしたベストバランス300cpsi

触媒の網目(セル)を細かくすれば浄化性能は上がりますが、排気が詰まりやすくなり、排圧の上昇を招きます。するとエンジンは“息苦しく”なり、出力低下の要因になります。ホンダの研究によれば、1平方インチあたり600個(600cpsi)を超えると出力低下が顕著になるため、浄化効率と馬力のベストバランスとして「300cpsi」を導き出したのです。

振動に勝つ「メタルハニカム」

クルマで一般的なセラミックス(陶器)製触媒は、バイクの激しい振動や悪路走行では割損リスクが高まります。そこでステンレス板を波状に成形して巻き上げた「メタルハニカム」が開発されました。ホンダはシミュレーションを駆使し、溶接(ろう付け)位置を最適化することで、低コストと高い振動耐久性を両立させました。

ヤマハ、エキパイを「予熱器」に変える発想

ヤマハ発動機では、メイン触媒に到達する前段で熱を落とさないための工夫として、エキパイ内面に貴金属を薄く担持し、予備的な化学反応(反応熱)を起こすことで、ガス温度を下げずにメイン触媒へ送るという、熱管理への並々ならぬ執念が投入されています。

あの「箱」は、エンジンの生存証明である

ライダーにとって、あの大きな箱は重く、邪魔な存在に見えるかもしれません。しかし、そのなかではミクロン単位のハニカム設計、原子レベルの貴金属配合、そして排気温度をコンマ秒単位で制御するプログラムが連携し、排出ガスと走りの両立を支えています。

あの箱は「余計な付加物」ではなく、高性能なガソリンエンジン車を現代の規制下で成立させるための要件です。次に愛車の下を覗き込むときは、その箱のなかで起きている静かな化学反応と、メーカー技術者の執念に思いを馳せてみてください。

『Honda R&D Technical Review Vol.18 No.1』 p.193 「小型二輪車触媒用メタルハニカム担体の開発」

https://www.hondarandd.jp/summary.php?sid=13&lang=jp



『YAMAHA MOTOR TECHNICAL REVIEW No.22』 p.34「3 排気ガス浄化技術」

https://global.yamaha-motor.com/jp/design_technology/technical/pdf/chapters/YMC-TR22_TechPaper_02.pdf



『Honda R&D Technical Review Vol.16 No.2』 p.130 Fig.7, Fig.10「5.2.1. 触媒の選定」「5.3. 出力への影響」

https://www.hondarandd.jp/summary.php?sid=17&lang=jp

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