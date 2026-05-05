水瀬いのり、ニューシングル「Summer Challenger」7月22日発売決定！9月開催の野外ライブタイトルが「Inori Minase OPEN AIR LIVE 2026 Summer Challenger」に決定！

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声優・歌手の水瀬いのりが、13枚目のシングル「Summer Challenger」を2026年7月22日に発売すること、さらに自身初の野外ライブのタイトルが「Inori Minase OPEN AIR LIVE 2026 Summer Challenger」に決定したことを発表した。

本情報は、5月3日（日）に実施された文化放送「水瀬いのり MELODY FLAG」放送500回記念の放送直前YouTube生放送内で解禁。CDおよびライブのビジュアルが沖縄で撮影されたことも明かされた。

表題曲「Summer Challenger」は作詞・作曲をヤマモトショウ、編曲を宮野弦士が手がける、夏の高揚感を詰め込んだポップチューン。音楽活動10周年を経て最初のリリースとなる本作は、野外ライブのテーマソングとして、新たな季節の始まりとこれからへの期待感を軽やかに描いた一曲となっている。収録曲「リフローレセンス」はスマートパチンコ機『eフィーバーデッドマウント・デスプレイ 魂神9000』搭載楽曲で、TVアニメ『デッドマウント・デスプレイ』主題歌「アイオライト」の作詞・作曲を担当した志村真白と、「スクラップアート」を手がけた胗舘周平の共作。

今回公開されたティザーフォトは、水瀬いのりが、真っ白な布と服にビビッドなカラーで線や模様を描いている姿が写し出されている。描かれているものが何を表しているのか、想像を膨らませながら続報を楽しみに待ちたい。

なお、「Summer Challenger」は現在予約受付中。

野外ライブもファンクラブ会員先行優先予約がスタートしている。

●リリース情報

13th Single

「Summer Challenger」

2026年7月22日発売

価格：￥1,540（税込）

品番：KICM-2174

形態：マキシシングル

初回封入特典：特製トレカ

＜収録曲＞

01.Summer Challenger

作詞・作曲：ヤマモトショウ 編曲：宮野弦士

02.ハートノフレーバー

作詞：Haggy Rock 作曲・編曲：椿山日南子

03.リフローレセンス

作詞・作曲：志村真白 編曲：胗舘周平

※スマートパチンコ機『eフィーバーデッドマウント・デスプレイ 魂神9000』搭載楽曲

法人別オリジナル特典

下記販売店にて2nd Album『POLYPHONY』をお買い上げのお客様に先着にてチェーン毎のオリジナル特典を差し上げます。数に限りがございますので、詳しくは各販売店にご確認下さい。

・アニメイト：56mm缶バッジ+ブロマイド

・KING RECORDS STORE：ブロマイド

・ゲーマーズ：A4クリアファイル+ブロマイド

・タワーレコード：ブロマイド

・とらのあな：ブロマイド

・楽天ブックス：ブロマイド

・amazon：メガジャケ

・HMV：ブロマイド

・Neowing：ブロマイド

・ソフマップ・アニメガ（一部店舗）：ブロマイド

・WonderGOO/新星堂：ブロマイド

予約はこちら

https://inoriminase.lnk.to/Summer_Challenger_CD_shop

詳細はこちら

https://www.inoriminase.com/discography/?id=78

●ライブ情報

水瀬いのり 初の野外ライブ「Inori Minase OPEN AIR LIVE 2026 Summer Challenger」

2026年9月12日（土）・13日（日）

山梨県 富士急ハイランド・コニファーフォレスト

詳細はこちら

https://www.inoriminase.com/live/

チケット情報

ファンクラブ会員チケット先行優先予約受付中

申込受付期間：4月28日(火)15:00〜5月12日(火)17:00

https://www.inorimachi.com/news/2026/0428150000.html

ファンクラブ入会はこちら

https://www.inorimachi.com/

●イベント情報

水瀬いのり アーティスト活動10周年を記念したPOP UP SHOP

「Inori Minase 10th ANNIVERSARY POP UP Travel Record」

開催場所：有楽町マルイ8階

開催期間：2026年7月10日（金）〜26（日）

関連リンク

水瀬いのり アーティスト10周年記念 特設サイト

https://king-cr.jp/inoriminase_10th/

水瀬いのりオフィシャルサイト

http://inoriminase.com