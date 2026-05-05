スヌーピーがドッグハウスの上でくつろぐシーンを集めた「ROOTOTE」の新作バッグ2型がかわいい！デイリーユースにぴったり
トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」から、スヌーピーデザインの刺しゅうがかわいいデイリーユースなバッグが到着！「Happiness is for everyone(幸せはすべての人に)」をキーワードにしたシリーズで、ハンドルやショルダーストラップのテープにもこのフレーズがデザインされているのがポイント。
【写真】スヌーピーがドッグハウスの上でくつろぐシーンを刺しゅうした「ROOTOTE」の新作バッグ2型を見る
タイプは2種類。オーソドックスなトートスタイルの「デリ」(各4180円)は、普段使いにぴったりなサイズ感。小ぶりながらも、長財布、スマホ、ボトル、A5ノート、ポーチといった日常的に持ち歩きたいものがすっぽり入る。
両手を自由に使いたいならショルダーとトートの2WAYで使える「ミディアム 2way」(各5500円)がおすすめ。こちらはA4サイズのファイルや13インチのPCも収納できるので、通勤・通学でも活用できる。
いずれもハリのあるポリエステル素材で、とびきり軽量！「ROOTOTE」自慢のルーポケットはもちろん、小物を収納しやすい内ポケットも充実していて、持ち物が行方不明にならないのもありがたい。
春らしいピンク、合わせやすいベージュ、ベーシックに使えるブラックの3カラー展開で、スヌーピーの刺しゅうデザインもそれぞれ異なる。「デリ」と「ミディアム」のどちらも捨てがたく、なおかつ刺しゅうデザインと色の組み合わせで迷ってしまいそう！
以上のアイテムは、「ROOTOTE」の店舗および公式オンラインストアで購入可能。ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】スヌーピーがドッグハウスの上でくつろぐシーンを刺しゅうした「ROOTOTE」の新作バッグ2型を見る
タイプは2種類。オーソドックスなトートスタイルの「デリ」(各4180円)は、普段使いにぴったりなサイズ感。小ぶりながらも、長財布、スマホ、ボトル、A5ノート、ポーチといった日常的に持ち歩きたいものがすっぽり入る。
両手を自由に使いたいならショルダーとトートの2WAYで使える「ミディアム 2way」(各5500円)がおすすめ。こちらはA4サイズのファイルや13インチのPCも収納できるので、通勤・通学でも活用できる。
いずれもハリのあるポリエステル素材で、とびきり軽量！「ROOTOTE」自慢のルーポケットはもちろん、小物を収納しやすい内ポケットも充実していて、持ち物が行方不明にならないのもありがたい。
春らしいピンク、合わせやすいベージュ、ベーシックに使えるブラックの3カラー展開で、スヌーピーの刺しゅうデザインもそれぞれ異なる。「デリ」と「ミディアム」のどちらも捨てがたく、なおかつ刺しゅうデザインと色の組み合わせで迷ってしまいそう！
以上のアイテムは、「ROOTOTE」の店舗および公式オンラインストアで購入可能。ぜひチェックしてみて。
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