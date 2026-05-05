高岡早紀、色鮮やかな紫陽花並ぶ自宅ベランダ公開「広くてびっくり」「手入れが行き届いていてすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/05】女優の高岡早紀が5月4日、自身のInstagramを更新。自宅ベランダを公開し、反響が寄せられている。
【写真】53歳大河女優「センスが光ってる」と話題の広々自宅ベランダ
高岡は「GWいかがお過ごしですか？私は家の植木たちのお世話に大忙し」と記し、「＃早紀おウチガーデニング」のハッシュタグを添えてゴールデンウィーク中の過ごし方を報告。「今日は紫陽花をメインにベランダの模様替え。皆さまも好きな時間をお過ごしください」とつづり、色鮮やかな紫陽花が並ぶ自宅ベランダの様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「紫陽花の色がとても綺麗」「丁寧な暮らしぶりが素敵」「手入れが行き届いていてすごい」「ガーデニングにまでセンスが光ってる」「癒しの空間で憧れる」「ベランダが広くてびっくり」といった反響が寄せられている。
高岡は、1996年に俳優の保阪尚希と結婚。1998年に長男、2000年に次男、と2人の息子をもうけ、2004年に離婚した。2010年、当時交際していた青年実業家との間に第3子となる女児を出産した。（modelpress編集部）
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◆高岡早紀、自宅ベランダで「おウチガーデニング」
高岡は「GWいかがお過ごしですか？私は家の植木たちのお世話に大忙し」と記し、「＃早紀おウチガーデニング」のハッシュタグを添えてゴールデンウィーク中の過ごし方を報告。「今日は紫陽花をメインにベランダの模様替え。皆さまも好きな時間をお過ごしください」とつづり、色鮮やかな紫陽花が並ぶ自宅ベランダの様子を披露した。
◆高岡早紀の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「紫陽花の色がとても綺麗」「丁寧な暮らしぶりが素敵」「手入れが行き届いていてすごい」「ガーデニングにまでセンスが光ってる」「癒しの空間で憧れる」「ベランダが広くてびっくり」といった反響が寄せられている。
高岡は、1996年に俳優の保阪尚希と結婚。1998年に長男、2000年に次男、と2人の息子をもうけ、2004年に離婚した。2010年、当時交際していた青年実業家との間に第3子となる女児を出産した。（modelpress編集部）
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